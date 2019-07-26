الأولى

تونس الوكالات: أعلنت رئاسة الحكومة التونسية أمس الحداد الوطني لمدة سبعة أيام مع تنكيس الأعلام في المؤسسات الرسمية، إثر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي عن عمر ناهز 92 عاما.

وقال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي إن جنازة وطنية ستقام للرئيس الراحل غدا السبت، كما قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلغاء جميع العروض الفنية في مختلف المهرجانات الصيفية بجميع الولايات حتى إشعار آخر.

وأعلن البرلمان التونسي إلغاء الاحتفال بالذكرى الـ62 لإعلان النظام الجمهوري، التي يحتفل بها التونسيون يوم 25 يوليو من كل عام.

كما دعت الحكومة الشعب التونسي إلى الوحدة والصبر والتكاتف في مواجهة ما اعتبرتها فاجعة موت الرئيس.

وقال بيان للرئاسة في هذه الفاجعة وهذا الظرف الدقيق، تدعو رئاسة الجمهورية الشعب التونسي جميعاً إلى الوحدة الصماء والصبر والتكاتف والالتفاف حول مؤسساته الدستورية، صونا لمستقبل تونس وحاضرها.

ويأتي رحيل الرئيس السبسي في وقت تستعد فيه البلاد لانتخابات تشريعية مطلع أكتوبر المقبل، وانتخابات رئاسية منتصف نوفمبر القادم.

وبعد ساعات قليلة من الإعلان عن وفاة الرئيس، انطلقت الترتيبات الدستورية لسد شغور منصب الرئاسة. وعقد اجتماع بين رئيس البرلمان محمد الناصر ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، وعلى إثره أعلن الناصر أنه هو من سيتولى الرئاسة مؤقتا بمقتضى الدستور.

ووفقا للدستور التونسي، يتولى رئيس البرلمان رئاسة البلاد لفترة مؤقتة، أدناها 45 يوما وأقصاها 90 يوما، حتى تنظيم الانتخابات.

من جهته، قال رئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات نبيل بفون إنه سيجري تقديم موعد الانتخابات الرئاسية الذي كان مقررا يوم 17 نوفمبر المقبل. وأضاف بفون أنه بعد وفاة الرئيس السبسي سيتم تقديم موعد الانتخابات الرئاسية وفقا للدستور الذي ينص على أن يكون لتونس رئيس جديد في غضون ثلاثة أشهر.