الأولى

استنكر وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح بشدة حادثة الاعتداء بالضرب الذي تعرض له احد الأطباء اثناء تأديته عمله في مستوصف جابر الأحمد الصحي من احد المراجعين، مؤكدا ان الوزارة سترد بحزم على مثل هذه التصرفات غير الأخلاقية وستردع المعتدين بسيف القانون. وقال في تصريح له امس ان هذا التصرف غير الحضاري لا يمت للانسانية ولا للأخلاق السوية بأدنى صلة وهو فعل شنيع لا يمكن القبول به ابدا تحت اي مبرر كان فكل من لديه شكوى او ملاحظة على اي موظف هناك طرق قانونية يسلكها لايصال شكواه.

وذكر ان الاعتداء بالضرب غير موجود في قاموس الانسانية ولا تعرفه الأخلاق البشرية السوية، مؤكدا ان الوزارة ستتابع القضية مع الطبيب المعتدى عليه ولن تتنازل عن حقها تحت اي ظرف كان. وشدد على ان الوزارة لن تتوانى في فرض هيبة القانون وغلق كل الأبواب التي قد يدخل منها ضعاف النفوس مستقبلا للقيام بمثل هذه الفعلة الشنيعة فمن لم يردعه سمو الأخلاق يردعه سيف القانون.

يذكر ان الاعتداء على الطبيب وقع في الفترة الاضافية ليلا وبحسب افادة الطبيب فان المراجع قام بالتهجم عليه بعد ان رفض منحه اجازة مرضية مدتها ثلاثة ايام بلا داع قبل ان يضربه ضربا مبرحا ادى لاصابته بجروح قطعية في الوجه والفم وكدمات في الجسم حيث تم نقل الطبيب الى مستشفى الصباح لتلقي العلاج.

من جانبها استنكرت الجمعية الطبية الكويتية الاعتداء على 3 اطباء بمركز جابر الاحمد الصحي، مستشفى الجهراء. واعلنت الجمعية عن تعرض طبيبين للاعتداء في مستشفى الجهراء، مؤكدة اتخاذها كل الاجراءات القانونية موصية الأطباء بعدم التنازل عن حقوقهم وعدم السماح بابتزازهم.