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أعلن الوكيل المساعد لمحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه في وزارة الكهرباء والماء خليفة الفريج ان انتاج المياه العذبة من محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه في النصف الأول من العام الحالي بلغ (74680) مليون غالون امبراطوري وفق معدلاته الآمنة.

وقال الفريج في تصريح صحافي امس ان مخزون المياه الاستراتيجي بلغ معدلات آمنة منتصف العام الحالي في محطات التقطير الموزعة على انحاء البلاد وهي محطات الصبية والدوحة الغربية والدوحة الشرقية والزور الجنوبية والزور الشمالية والشعيبة الجنوبية والشعيبة الشمالية والشويخ. وأوضح ان استهلاك المياه العذبة في النصف الأول من عام 2019 بلغ نحو (74722) مليون جالون امبراطوري بنسبة استهلاك اقل من 2 في المئة عن النصف الأول من عام 2018، مبينا ان ذلك يعد احد مؤشرات انشطة الترشيد التي تقوم بها الوزارة بجميع قطاعاتها المختلفة.

وذكر ان برامج الصيانات الخاصة بوحدات التقطير انتهت قبل فترة الصيف الحالي حسب البرنامج المعد لها اذ تم عمل صيانة لـ57 وحدة تقطير من قبل كوادر هندسية وفنية فى قطاع الصيانة مؤكدا استمرار تشغيل وحدات التقطير على مدار الساعة.