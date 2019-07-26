الأولى

أكدت وزارة الاوقاف ان قطاع المساجد يقوم بتوزيع الميزة العينية لشاغلي وظائف الامامة والخطابة والأذان من الكويتيين وغير الكويتيين منذ عام 2004 مشيرة الى ان هذا النظام معمول به منذ ما يزيد عن 15 عاماً.

وقال مدير ادارة الاعلام في الوزارة صلاح ابا الخيل ان العمل بهذا النظام يحقق اهداف حسن المظهر، ونظافة اللباس والحفاظ على مظاهر الوقار لكي يليق بشرف الوظيفة الدينية وعلى هذا الأساس توالت الوزارة بصرف الكسوة الصيفية والشتوية لجميع العاملين في المساجد تحت مسميات الوظائف الدينية كالامام والخطيب والمؤذن وذلك بهدف تحقيق ما جاء في ميثاق المسجد وضمان تفعيل نصوص فقراته.

وأكد ابا الخيل ان الوزارة حريصة على تطبيق القانون وتنفيذ كل ما جاء في ميثاق المسجد كونه الوثيقة المنظمة لعمل الامام والخطيب والمؤذن.