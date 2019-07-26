الأولى

تقدم النائب ثامر السويط باقتراح بقانون يمنع التعامل التجاري وقت صلاة الجمعة، على ان تغلق الأسواق والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية والمطاعم وقت الصلاة.

ونصت مادة بالاقتراح على منح موظفي البلدية صفة الضبطية القضائية لتطبيق أحكام هذا القانون ومعاقبة كل من يخالف ذلك بغرامة مالية قيمتها (1000) دينار، وغلق المحل المخالف لمدة شهر من تاريخ نشر الحكم في جريدتين يوميتين محليتين على الأقل. وقال السويط في مذكرته الايضاحية: «سبق لهيئة الفتوى في وزارة الأوقاف أن أصدرت العديد من الفتاوى بشأن منع البيع وقت صلاة الجمعة والتزاماً بتطبيق المادة الثانية من الدستور، أعد الاقتراح بقانون المرفق لينص في مادته الأولى على أن: «تغلق الأسواق والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية والمطاعم وقت صلاة الجمعة».