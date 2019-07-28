دوليه

باتت الصين الوجهة المتوقعة للنجم الويلزي غاريث بيل، مع تأكيد تقارير صحافية إسبانية وإنكليزية أن اللاعب غير المرغوب به في ريال مدريد الإسباني، اقترب من الانتقال الى أحد أندية الدوري الصيني، وأن هذه الصفقة ستدر عليه عائدات مالية مغرية قد تبلغ مليون جنيه استرليني (نحو 1,24 مليون دولار) أسبوعيا.

وشكل المهاجم عنوانا أساسيا لوسائل الإعلام في الآونة الأخيرة، لاسيما بعد تأكيد الفرنسي زين الدين زيدان العائد الى الإدارة الفنية للنادي الملكي منتصف الموسم المنصرم، أن الويلزي (30 عاما)، لا يشكل جزءا من خططه لإعادة بناء الفريق بعد الموسم المخيب الذي عرفه محليا وقاريا.

ولا يخفى أن علاقة زيدان بمهاجمه لم تكن على أفضل ما يرام خلال العهد الأول للفرنسي كمدرب لريال بين مطلع 2016 ونهاية موسم 2017-2018، وسط تقارير عن أنه كان يفضّل النجم البرتغالي السابق كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، على الويلزي الذي أمضى فترات طويلة على مقاعد البدلاء، وساءت علاقته حتى مع المشجعين.

وسارع بيل بعد التتويج باللقب الثالث تواليا لريال في دوري أبطال أوروبا العام الماضي، للتلميح الى إمكانية رحيله عن النادي وربما العودة للدوري الإنكليزي الممتاز. لكن تبدل المعطيات في القلعة البيضاء، من إعلان زيدان رحيله المفاجئ في ختام موسم 2018-2019، وانتقال رونالدو بعد أسابيع الى يوفنتوس الإيطالي، أبقياه في مكانه، قبل أن يتجدد الحديث عن الرحيل مع عودة زيدان في وقت سابق من العام الحالي. وبعد أيام من إعلان زيدان صراحة أن البحث جارٍ عن مخرج لبيل، تطرقت تقارير صحافية اول من امس الى عروض صينية للاعب الذي انضم الى ريال عام 2013 قادما من توتنهام الإنكليزي، في صفقة قدرت قيمتها بـ86 مليون جنيه (133,5 مليون دولار). وأشارت صحيفة «ماركا» الإسبانية الى أن اللاعب الويلزي بات قريبا من الانضمام الى نادي جيانغسو سونينغ الصيني حيث سينال 22 مليون يورو (نحو 24,5 مليون دولار) في الموسم الواحد، مشيرة الى أن الاتفاق بين الطرفين بات شبه منجز «وتتبقى بعض التفاصيل الصغيرة لإنجازه». من جهتها، كشفت شبكة «سكاي سبورتس» الإنكليزية ان ممثلي بيل يجرون مباحثات مع النادي الصيني، وأن الأخير «واثق بشكل متزايد من قدرته على إقناع بيل بالتوقيع» للانضمام الى صفوفه، علما بأن باب الانتقالات بالنسبة الى الأندية الصينية يقفل بعد أيام فقط (الأربعاء).

وأشارت الشبكة الى أن عقد بيل سيدر عليه «مليون جنيه استرليني (نحو 1,24 مليون دولار) أسبوعيا»، من دون أن توضح ما اذا كان هذا الرقم عبارة عن راتب فقط، أم يشمل مداخيل أخرى مثل اتفاقات رعائية أو إعلانية.

