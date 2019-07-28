دوليه

أغضب يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي الجماهير الكورية الجنوبية بسبب عدم إشراك مهاجمه ونجمه الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في المباراة الودية ضد نجوم الدوري الكوري الجنوبي والتي انتهت بالتعادل 3-3 على ملعب «كأس العالم» في العاصمة سيول أمام 60 ألف متفرج. وبقي رونالدو على مقاعد البدلاء طيلة المباراة متجاهلا ومدربه ماوريتسيو ساري هتافات الجماهير التي طالبت بمشاركته في المباراة.ووصل الفريق الإيطالي إلى كوريا الجنوبية في منتصف بعد الظهر على متن رحلة متأخرة من نانجينغ الصينية حيث خاض فريق السيدة العجوز قبل يومين ودية أمام مواطنه إنتر (3-4 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1). وتأخر انطلاق المباراة التي كانت مقررة بعد 5 ساعات فقط من وصول يوفنتوس، ساعة ومنح الإسباني أوسمار باربا، لاعب اف سي سيول، التقدم لنجوم الدوري الكوري الجنوبي في الدقيقة السابعة، لكن يوفنتوس رد بعد دقيقتين بواسطة سيموني موراتوري، قبل أن يعيد البرازيلي سيسينيا، مهاجم دايغو اف سي، التقدم لنجوم الدوري الكوري في الدقيقة 44. وعزز الأسترالي آدم تاغارت تقدم أصحاب الضيافة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 49، لكن يوفنتوس نجح في تعديل النتيجة بهدفين للبديلين الفرنسي بليز ماتويدي (77) والبرازيلي ماتيوس بيريرا (79). ودفع ساري بالثلاثي فيديريكو برنارديسكي والكرواتي ماريو ماندزوكيتش والارجنتيني غونزالو هيغواين أساسيا إلى جانب الوافد الجديد من اياكس امستردام الهولندي ماتيس دي ليخت، فيما جلس رونالدو وماتويدي ومواطنه أدريان رابيو وليوناردو بونوتشي وجانلويجي بوفون على مقاعد البدلاء.

