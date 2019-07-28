دوليه

يتطلع إنتر ، لتقديم عرض جديد لضم مهاجم مان يونايتد، روميلو لوكاكو، وسط غضب من مدربه أنتونيو كونتي، حيال التأخر في التوصل لاتفاق بشأن الصفقة. ووفقا لما ذكرته صحيفة «ذا صن»، فإن كونتي شعر بأن إنتر يخلف وعده بشأن إحضار لوكاكو للفريق قبل انطلاق الفترة التحضيرية للموسم الجديد، في وقت يطالب فيه مان يونايتد بـ75 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن لاعبه. وأضافت الصحيفة أن محادثات بين كونتي ومسؤولي النادي الإيطالي جرت في معسكر الفريق بالصين، من أجل تنقية الأجواء، مع الاتفاق على تقديم عرض جديد لضم المهاجم البلجيكي البالغ من العمر 26 عاما.

ونقلت الصحيفة عن المدير التنفيذي لإنتر، بيبي ماروتا قوله: «الأمور كلها إيجابية، من الجيد الشعور ببعض الضغط، يمكنك رؤية كونتي يعمل، نحن سعداء للغاية، هناك أمور أكثر يتوجب إنجازها، لكننا نشعر بالتفاؤل». ورفض مان يونايتد عرضا من إنتر للتخلي عن لوكاكو قابل 60 مليون جنيه إسترليني، وأخبر النادي الإيطالي بضرورة تقديم عرض جديد في أسرع وقت وإلا فإنه سينسحب من المفاوضات، لأن عليه التعاقد مع مهاجم بديل قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية في إنكلترا يوم 8 أغسطس المقبل.

