دوليه

توج الزوراء بلقب كأس العراق للمرة السادسة عشرة في تاريخه بفوزه على الكهرباء 1-0 الجمعة في المباراة النهائية على ستاد الشعب الدولي في بغداد أمام نحو 25 ألف متفرج. وقاد صفاء هادي الزوراء، صاحب الرقم القياسي بالتتويج بهذه المسابقة، الى الفوز باحرازه هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85 بضربة رأسية إثر كرة ركنية. وأهدر الكهرباء الذي خاض المباراة النهائية لمسابقة الكأس للمرة الاولى في تاريخه، فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل في الدقيقة العاشرة من الشوط الاول عندما تلقى مهاجمه علاء محسن كرة على طبق من ذهب داخل المنطقة تابعها برأسه الى جانب مرمى الزوراء الخالي.

