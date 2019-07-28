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أوصت الأمينة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» السنغالية فاطمة سامورا برفع عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم للسيدات من 24 إلى 32 منتخبا.وحثت سامورا مجلس فيفا في رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس على «الموافقة على قرار توسيع كأس العالم» بسرعة، بالنظر إلى أن الاجتماع المقبل للمجلس، حكومة كرة القدم العالمية، مقرر في 23 أكتوبر المقبل في شنغهاي.

وأضافت «إن فيفا متأكد من أن كأس العالم بـ32 منتخبا سيمنح بطولة تنافسية جدا». وكان رئيس الفيفا السويسري جاني إنفانتينو اقترح في الخامس من يوليو الجاري، قبل يومين من المباراة النهائية للنسخة الأخيرة من مونديال السيدات في فرنسا، خطة من خمس نقاط لدعم توسيع كرة القدم النسائية.

وكانت واحدة من تلك النقاط الخمس هي رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال السيدات من 24 الى 32 اعتبارا من 2023، على غرار ما تم القيام به في مونديال الرجال برفع العدد من 32 إلى 48 منتخبا اعتبارا من 2026. وقال إنفانتينو وقتها «لا يجب هدر الوقت. يجب العمل، لا شيء مستحيل. إذا نظرنا للنجاح الذي حققه هذا المونديال (الحالي)، يجب أن نرى (نهائيات) أكبر».ويتنافس تسعة مرشحين على استضافة كأس العالم 2023 هي أستراليا، البرازيل، الأرجنتين، بوليفيا، كولومبيا، اليابان، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية (مع احتمال تنظيم مشترك مع كوريا الشمالية) ونيوزيلندا.