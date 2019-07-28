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الإسماعيلي يضم بيكيتي سيلفا


تعاقد الإسماعيلي مع بيكيتي سيلفا صانع ألعاب نادي الشعلة السعودي ومنتخب غينيا بيساو حتى عام 2022. ووقع سيلفا عقد انضمامه رسميا للإسماعيلي لمدة ثلاثة مواسم في حضور محمد خلف مدير التسويق ولجنة التعاقدات ومحمد محسن أبو جريشة عضو اللجنة الفنية بالنادي بالإضافة إلى وكيله.
وأصبح بيكيتي سيلفا ثالث لاعب أجنبي في صفوف الإسماعيلي بعد كل من النامبيبي بينسون شيلونغو والغاني ريتشارد بافور. ولفت اللاعب أنظار الإسماعيلي في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية  التي أقيمت بمصر مؤخرا.
وكان سيلفا حصد جائزة رجل المباراة خلال مواجهة منتخب بلاده ضد نظيره البنيني في الجولة الثانية من البطولة.


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