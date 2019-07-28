دوليه

يخوض الأهلي في 09:00 مساء اليوم مباراة القمة المصرية أمام الزمالك على ملعب برج العرب بالإسكندرية دون ضغوط كونه حسم لقب الدوري في الجولة الماضية.

وتحمل المباراة رقم 118 في الدوري وذلك ضمن الجولة الأخيرة من المسابقة. وحسم الأهلي البطولة للمرة 41 في تاريخه ورفع رصيده إلى 77 نقطة بفارق 5 نقاط عن الزمالك الوصيف.

ورغم ذلك تبدو المباراة ذات أهمية كبيرة لتاريخ مواجهات الفريقين معا والصراع التاريخي بينهما بجانب رغبة الأهلي في الفوز لتأكيد أحقيته في حصد اللقب فيما يخطط الزمالك لإفساد فرحة منافسه وإسعاد جماهيره الحزينة على ضياع اللقب رغم تصدر المسابقة غالبية الموسم.

ويدخل الأهلي اللقاء باحثا عن الفوز للاحتفال باللقب وتأكيد تفوقه على الزمالك معتمدا على الروح المعنوية العالية للاعبيه بعد حسم اللقب.

ولا يعاني الأهلي من غيابات جديدة وبالتالي فإنه سيخوض المباراة بالتشكيلة التي لعبت مباراة المقاولون العرب الأخيرة.

وسيبدأ الأحمر اللقاء بتشكيلة مكونة من محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول وحمدي فتحي وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي ووليد أزارو.

على الجانب الآخر يخوض الزمالك اللقاء بقيادة مدربه خالد جلال الذي قد يجد نفسه خارج النادي حال الخسارة اليوم. وفشل جلال في قيادة الزمالك للفوز بالدوري رغم أن الأمر كان بيده بعدما كان فوزه باللقاءات الثلاثة المتبقية له بالبطولة أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي كافيا للفوز باللقب.

وتعادل الزمالك بشكل مفاجئ أمام الجونة ليفقد نقطتين ثمينتين وهو ما استغله الأهلي وفاز على المقاولون وحسم اللقب.

وفي ظل الظروف التي يمر بها الفريق سيدفع جلال بتشكيلة متوازنة أملا في تحقيق نتيجة جيدة تساعد في الخروج من الكبوة الحالي. ومن المنتظر أن يلعب الزمالك بتشكيلة مكونة من عماد السيد وحمدي النقاز ومحمود الونش ومحمود علاء وعبدالله جمعة وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد عنتر وأحمد زيزو وإبراهيم حسن وعمر السعيد.

ويغيب عن الفريق كل من محمود جنش للإصابة يوسف أوباما للإيقاف مصطفى فتحي وخالد بوطيب لعدم الجاهزية وحازم إمام وبهاء مجدي لأسباب فنية.

