دوليه

نفى حسام البدري مدرب الأهلي الأسبق والرئيس السابق لنادي بيراميدز توقيعه على عقود تدريب الزمالك بداية من الموسم المقبل. وقال البدري في بيان «تداول في الأيام الأخيرة خلال وسائل الإعلام المختلفة أمورا خاصة بتوقيعي على عقود لتدريب نادي الزمالك.» وتابع «أؤكد أن هذا لم يحدث واندهشت من الأخبار البعيدة عن الواقع وإذا تم مراجعة تصريحاتي السابقة بخصوص ترشيحي لتدريب الزمالك فقد أكدت أنه سواء الأهلي أو الزمالك أبنائهم أحق بهما وأنني أعيد وأكرر ذلك.»

وأضاف «أؤكد أنني لم أوقع لنادي الزمالك وأن ترشيح اسمي لناد كبير مثله شرف ووسام لي هذا بالإضافة إلى أنني أكن كل التقدير لرئيسه ودائما ما قلت انه يسعدني أن تأتي منه الإشادة بي من رئيس لكيان كبير مثل الزمالك.» وأعلن حسام البدري قبل أيام قليلة استقالته من العمل في نادي بيراميدز من أجل العودة من جديد للعمل في التدريب.

