دوليه

أعلن نادي الشارقة بطل الدوري الاماراتي أول من امس تعاقده مع مهاجم منتخب الرأس الأخضر وفريق بارتيزان بلغراد الصربي ريكاردو غوميز ليكون بديلاً لهدافه البرازيلي ويلتون سواريز الذي رفض تجديد عقده وفضل الانتقال الى الوصل.

وقال النادي العائد الى منصة التتويج في الدوري بعد 23 سنة في بيان له عبر حسابه في «تويتر» دون ذكر قيمة العقد ومدته «الشارقة يظفر بخدمات ريكاردو غوميز مهاجم منتخب الرأس الأخضر وأحد هدافي الدوري الصربي وهداف دوري الدرجة الاولى في البرتغال قادما من نادي بارتيزان الصربي».

وسيكون غوميز (27 عاما) ثاني لاعب من الرأس الاخضر في صفوف الشارقة بعد ريان مينديز الذي تألق بشكل لافت في الموسم الماضي. كما يضم الشارقة البرازيلي ايغور كورونادو والاوزبكستاني اوتابيك شوكوروف. وبدأ غوميز مسيرته الاحترافية مع فيتوريا غيماريش البرتغالي في 2013، وانتقل الى مواطنه ناسيونال ماديرا في 2016 وتوج معه بلقب هداف دوري الدرجة الاولى (الدرجة الثانية فعليا) بعدما سجل 21 هدافا في موسم 2017-2018. ولعب غوميز مع بارتيزان 36 مباراة في موسم 2018-2019 وسجل 20 هدفا.

