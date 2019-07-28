محلية

شدني تصريح من مدرب نادي ليفربول «كلوب» ينتقد فيها الفيفا عن كم المسابقات التي سيشارك فيها نادي ليفربول الموسم القادم وهي سبعة بطولات محلية ودولية في مختلف انحاء العالم، خصوصا بطولة العالم للاندية في قطر. الى هنا اعتقد ان الامر واضح فيما اعنيه فلاعبيه محمد صلاح ومانيه لم يتوقفا عن اللعب منذ اكثر من سنة وكأنهما آلة لا تتوقف؟ فالمكيف عندما تصل درجة الحرارة الى الجو المطلوب بالغرفة يتوقف الجهاز اتوماتيكيا للراحة الامر الذي يطول من عمر الجهاز.

اما اللاعبان بالاسلوب الذي يعملان فيه كموظفين «لاعبي كرة قدم» يعملان اكثر من قانون العمل الدولي (6- 8 ساعات في اليوم مع اجازة مدفوعة الثمن في العطل الاسبوعية او السنوية).

ان سياسة الاتحاد الدولي اصبحت تبنى لدعم مصالح الاندية الغنية فقط وتناسوا بقية الاندية بالعالم ؟ فبالسابق كنا نتابع كل الدوريات العالمية في اميركا الجنوبية وافريقيا وآسيا اما الان فنتابع خمسة دوريات فقط «انكلترا- فرنسا- اسبانيا- ألمانيا- ايطاليا) وهذا اثر على الموارد المالية للكثير من اندية اوروبا واصبحت كأندية هواة لا تستطيع الالتزام بدفع رواتب لاعبيها اخر الشهر؟ في حين يسعى نادي مانشستر يونايتد لرفع راتب حارس مرماه الاسباني دي خيه الى ثلاثمئة وثمانين ألف جنية استرليني اسبوعيا (يعني مليون ونصف المليون تقريبا شهريا)... ان زيادة عدد المسابقات وتغير نظمها سيؤدي الى زيادة العبء البدني على اللاعبين المحترفين وسيؤدي الى نهايتهم بأسرع وقت ممكن! فاللاعب يتدرب ويلعب مباريات ويسافر مسافات طويلة او قصيرة بمختلف وسائل المواصلات على مستوى النادي او المنتخب الوطني تعتبر كلها ضغوط عليه بالتأكيد ستكون سلبية.

ان استراتيجية الفيفا تعني الحصول على المال التجاري «خصوصا من التلفزيون» اهم من حياة اللاعب... وهذه معادلة قد تدمر الكرة محليا أولا وثانيا عالميا... والله من وراء القصد.

