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يخلد لاعبو الأزرق إلى الراحة اليوم بعد عودتهم أمس من المعسكر الخارجي في لندن والذي استمر 20 يوماً خاض خلاله المنتخب 4 مباريات ودية استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي تنطلق الثلاثاء المقبل في العراق وتستمر حتى 14 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يعلن المدرب الكرواتي روميو يوزاك عن القائمة النهائية التي ستشارك في بطولة غرب آسيا غداً الاثنين، حيث سيستبعد 7 لاعبين من القائمة الحالية التي تضم 30 لاعباً.

ويخوض الأزرق 3 حصص تدريبية أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، قبل المغادرة يوم الخميس المقبل إلى العراق للمشاركة في البطولة التي تأتي ضمن استعدادات المنتخب للتصفيات المشتركة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين التي يستهلها الأزرق بمواجهة نيبال يوم 5 سبتمبر المقبل هنا في الكويت.

وشهد معسكر الأزرق 4 مباريات تجريبية فاز في 3 منها على فريق مارلو 3-2 وهنغرفود 1-0 وعلى استون فيلا 2-1 في آخر مبارياته، بالإضافة إلى الخسارة أمام مايدنهيد بهدف نظيف، فيما الغيت مباراتي ريدينغ وكوينز بارك رينجرز.

ويبدأ الأزرق مشواره بمواجهة السعودية يوم 4 أغسطس على ستاد فرانسو حريري في أربيل، ثم يلعب مع الأردن يوم 7 أغسطس على الملعب ذاته، على أن يختتم مبارياته في المجموعة الثانية بمواجهة البحرين يوم 10 من الشهر نفسه.

ويشارك المنتخب السعودي في البطولة بفريق رديف يغيب عنه لاعبو أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي المشاركة في الدور الثاني لدوري أبطال آسيا، بينما واجه المدرب يوسف عنبر صعوبة في اختيار القائمة المفترض اعلانها اليوم لبدء معسكر تدريبي لمدة 4 ايام (من الأحد إلى الاربعاء) بسبب ارتباط اللاعبين مع أنديتهم بمعسكرات خارجية استعداداً للموسم الجديد.

وكان نادي الرائد أعلن اول من امس تلقيه طلب انضمام الثلاثي صالح الشهري، وحسين الشويش، وصالح العمري لقائمة المنتخب. واعتبر يوسف عنبر، أن تأخر انضمام اللاعبين إلى معسكر الأخضر لن يكون له أثر سلبي على الاستعدادات. وقال في تصريحات صحافية: «لست قلقًا على تجهيز المنتخب، لأن معسكرات الأندية تلعب دورًا في تحضير اللاعبين بدنيًّا، وهذا أمر نحتاج إليه، ونحن سنكمل دورنا بالجوانب الفنية والنفسية».

من جانبه، يواصل المنتخب الأردني، تحضيراته البدنية والفنية، في مدينة اسطنبول التركية، بقيادة المدرب فيتال بوركلمانز، استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا التاسعة. ويخوض منتخب «النشامى» مباراة ودية اليوم امام باشيك شاهير وصيف الدوري التركي، للوقوف على مستوى الجهوزية لجميع اللاعبين الـ26 المتواجدين حالياً مع المنتخب في اسطنبول، سعياً للاستقرار على القائمة النهائية لبطولة غرب آسيا.

