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رونيريو ينضم إلى تدريبات الأصفر

راشد خلف
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الأحد 28 يوليه 2019

ينضم البرازيلي رونير دي سوزا «رونيريو» المحترف الجديد في صفوف القادسية إلى التدريبات اليومية بعد وصوله إلى البلاد أمس حيث كان في استقباله مدير الفريق الأول لكرة القدم فيصل الشمري. ويستأنف الأصفر تدريباته اليوم تحت إشراف المدرب الإسباني بابلو فرانكو بعد أن نال اللاعبون راحة في اليومين الماضيين. وانطلقت تدريبات الأصفر الأحد الماضي بمشاركة 25 لاعباً مع غياب لاعبي المنتخب والمحترفين الغانيين فنسنت أتينغا ورشيد سومايلا والسوري أحمد عليش، فيما شارك فيما بعد الحارسان خالد الرشيدي وأحمد الفضلي اللذين غابا عن انطلاقة التدريبات.
ومن المنتظر أن يخوض القادسية 4 مباريات ودية مع فرق محلية قبل المغادرة إلى المعسكر الذي من المتوقع أن يكون في النمسا أو كرواتيا، وستكون المباراة الأولى الخميس المقبل، ثم في 5 أغسطس و12 و15 منه، على أن يخوض 4 مباريات أخرى في المعسكر.
وتنتظر المدرب فرانكو مهمة اختيار القائمة النهائية مع وجود العديد من اللاعبين الشباب المميزين وعودة المعارين بالإضافة إلى نية الإدارة التعاقد مع محترف خامس.


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