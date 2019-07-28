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الكويت تدرب في براغ .. والسالمية في باكو

راشد خلف
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الأحد 28 يوليه 2019

تدرب الكويت في العاصمة التشيكية براغ بعد وصوله فجر أمس للدخول في معسكر خارجي يستمر حتى 13 أغسطس المقبل، استعداداً للموسم الجديد الذي يبدأه الأبيض ببطولة الأندية العربية أغسطس المقبل. ويضم الوفد 25 لاعبا من ضمنهم المحترفون الثلاثة السوري عمرو ميداني والكولومبي دييغو كالديرون والعاجي جمعة سعيد. من جهته، توجه رئيس الوفد نائب رئيس جهاز الكرة في النادي عادل عقلة بالشكر إلى سفــــير الكويت لدى التشيك راشد الهاجري وأعضاء السفارة جابر الرشيدي وعبدالله العصفور «على حســن الاستقبال والحفاوة». من جانب آخر، يواصل السالمية تدريباته اليومية في معسكره الخارجي بأذربيجان والذي يستمر حتى 13 أغسطس الحالي، وذلك تحت إشراف مدرب الفريق الفرنسي ميلود حمدي. ووصل الوفد الذي يرأسه مدير مكتب رئيس النادي طارق العيدان إلى العاصمة باكو أول من أمس، وتخلف عن الوفد لاعبو المنتخب مبارك الفنيني وفواز عايض ومحمد سويدان بالإضافة إلى المحترفين عدي الدباغ وفراس الخطيب لارتباطهما مع منتخبي بلادهما، فيما سيلتحق بالفريق بعد غد اللاعب محمد الهويدي الذي تخلف لظروف خاصة.
وسيلعب السماوي 4 مباريات ودية خلال المعسكر أمام نادي شوفلان الأذربيجاني الخميس المقبل، وأمام الخليج السعودي يوم 5 أغسطس، وأمام سومفايت الأذربيجاني يوم 10 من الشهر نفسه، وأمام نادي نيفتشي يوم 12 منه.


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