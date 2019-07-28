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تعاقد اتحاد كرة اليد مع المدرب الفرنسي يرمي سيلا لقيادة المنتخب الأول استعدادا للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة أبرزها تصفيات آسيا في قطر أكتوبر المقبل المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) وبطولة كأس آسيا للعبة التي تستضيفها الكويت يناير المقبل.

وأكد أمين سر الاتحاد قايد العدواني حرص الاتحاد على دراسة السير الذاتية لعدد من المدربين العالميين واختيار الأنسب منهم لقيادة «أزرق اليد» لاسيما بعد رفع الإيقاف الرياضي وعودة المنتخبات الوطنية إلى المشاركات الخارجية. وأضاف العدواني أن «ما جعلنا نتعاقد مع المدرب الفرنسي وطاقمه المعاون هو ما يملكه من خبرة كبيرة في لعبة كرة اليد من شأنها أن تنعكس إيجابا على مستوى المنتخب الأول».

ولفت إلى أهمية بناء منتخبات قوية وجعلها قادرة على المنافسة مما يتطلب تعاون الجميع لإعادة الأزرق إلى أمجاده من جديد. يذكر أن المنتخب الأول سيشارك في التصفيات الآسيوية للعبة بالدوحة في الفترة بين 17 و 26 أكتوبر المقبل المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 وبطولة كأس آسيا ال 19 التي تستضيفها الكويت في 16 يناير المقبل.

