محلية

يغادر وفد العربي اليوم إلى إسبانيا لإقامة معسكر إعدادي للموسم الجديد يستمر لمدة 20 يوماً ويخوض خلاله الفريق 5 مباريات ودية. وبدأ العربي الساعي إلى العودة لمنصات التتويج تدريباته منتصف يوليو الحالي تحت قيادة المدرب الجديد الإسباني خوان مارتينيز، وانضم للتدريبات المحترفون الثلاثة الجدد السوري يوسف قلفا والليبي السنوسي الهادي والأوغندي توني ماويجي بالإضافة إلى العاجي موفوسي كارديولا الذي مازال تحت التجربة، فيما يغيب عن التدريبات الحارس سليمان عبدالغفور والمهاجم حسين الموسوي ولاعب الوسط علي خلف لارتباطهم بمعسكر المنتخب. ولعب الأخضر مباراة ودية واحدة أمام السالمية الأربعاء الماضي وانتهت بالفوز 4-3، على أن يلعب أولى مبارياته في إسبانيا أمام أتلتيكو ليفانتي يوم 31 يوليو الحالي، وأمام شباب الأهلي الإماراتي في 3 أغسطس المقبل، وأمام فرق «إي أف إيه» وأليكانتي وريال مورسيا أيام 6 و7 و10 أغسطس. وأنهت إدارة العربي أكثر من صفقة محلية بالإضافة إلى المحترفين الأجانب الثلاثة مثل التعاقد مع قلب الدفاع محمد البذالي والظهير الأيسر فهد زويد والمدافع علي عتيق وعبدالله حسن.

