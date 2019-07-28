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تعرضت لاعبة المنتخب الوطني للتزلج على الماء (الويك بورد)، شيخة النوري، لوعكة صحية خلال مشاركتها في بطولة العالم التي استضافتها السعودية، وهي ترقد حاليا في مستشفى الملك فهد التخصصي بمنطقة تبوك. وحرص وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري على الاتصال باللاعبة للاطمئنان على صحتها، والتأكيد لها على توفير كل سبل العلاج والرعاية حتى تعود الى البلاد بأفضل حال، فيما ابدى مدير الهيئة العامة للرياضة بالانابة د . صقر الملا اهتمامه باللاعبة ومن خلال تواصله معها، ومن خلال التواصل مع النادي البحري، مؤكدا استعداد الهيئة لتأمين جميع الاحتياجات المطلوبة بالتعاون مع الجهات المسؤولة في السعودية.

من جانبه اطمأن رئيس النادي البحري فهد الفهد على اللاعبة، مؤكدا لها استعداد النادي لاتخاذ جميع الاجراءات والتدابير لعودتها الى الكويت ومعالجتها ، معربا عن اعتزازه والنادي والكويت بأسرها بها كلاعبة رفعت اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية، متمنيا لها الشفاء العاجل لاستكمال مشوارها الرياضي الحافل وللارتقاء بمسيرة الرياضات البحرية.

