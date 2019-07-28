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جدد القادسية استعارة لاعب كرة السلة في نادي النصر بدر العتيبي لموسم جديد تدعيماً لصفوف الفريق في الموسم الجديد الذي سينطلق في سبتمبر المقبل. وقدم العتيبي مستويات مميزة في الموسم الماضي ما دفع إدارة الأصفر إلى تجديد استعارته لموسم جديد من النصر.

وكان الأصفر استعاد أيضا خدمات نجمه السابق عبدالله الصراف الذي خاض اكثر من تجربة في المواسم الثلاثة الماضية مع ناديي العربي والجهراء. وتعمل ادارة الفريق حالياً على تعزيز صفوف الفريق بلاعبين مميزين من أجل تعويض اخفاق الموسم الماضي الذي لم يحقق خلاله الأصفر اي بطولة.

