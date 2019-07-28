loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«سلة القادسية» جدد للعتيبي

زيد خلف
مقالات أخرى للكاتب
الأحد 28 يوليه 2019

جدد القادسية استعارة لاعب كرة السلة في نادي النصر بدر العتيبي لموسم جديد تدعيماً لصفوف الفريق في الموسم الجديد الذي سينطلق في سبتمبر المقبل. وقدم العتيبي مستويات مميزة في الموسم الماضي ما دفع إدارة الأصفر إلى تجديد استعارته لموسم جديد من النصر.
وكان الأصفر استعاد أيضا خدمات نجمه السابق عبدالله الصراف الذي خاض اكثر من تجربة في المواسم الثلاثة الماضية مع ناديي العربي والجهراء. وتعمل ادارة الفريق حالياً على تعزيز صفوف الفريق بلاعبين مميزين من أجل تعويض اخفاق الموسم الماضي الذي لم يحقق خلاله الأصفر اي بطولة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة