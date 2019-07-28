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تعاقد نادي برقان مع لاعب كرة السلة في نادي الكويت عبدالعزيز الفضلي لمدة موسم لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل الذي سيشهد مشاركة برقان للمرة الأولى في فئة العمومي. ولم يشارك الفضلي كثيراً مع فريقه السابق الكويت في الموسم الماضي ما دفعه إلى تجربة مغامرة جديدة مع برقان في الموسم المقبل.

وكان برقان تعاقد مع لاعبي الكويت أحمد المطيري وكاظمة نواف الظفيري في وقت سابق، كما انه عيّن المدرب الوطني خالد بوزبر لقيادة الفريق فيما سيتولى اللاعب السابق في التضامن سامي العبيد منصب مساعد المدرب. وتأتي هذه التعاقدات ضمن جهود ادارة الفريق في تكوين فريق قادر على المنافسة بقوة في بطولات كرة السلة.

