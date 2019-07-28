آراء

يبدو ان المسرح الدولي يعيش أسوأ مرحلة من مراحل تحولاته الكبرى لاسيما بعد ان اصبح ابناء المهاجرين يحكمون العالم وكان ذلك عكس توقعات الكثيرين الذين كانوا يعتقدون ان وصول ابناء المهاجرين لسدة الحكم سيكون سببا لمزيد من التسامح فمن جرب الفقر والطرد والعوز قد يكون اكثر عدلا الا ان تلك النظرية ثبت عدم صحتها. بل ان غالبيتهم اخذوا لغة التطرّف والعنصرية كطريقة ناجحة للوصول وقد يكون ذلك طريقتهم لاثبات الولاء للقائمين على المنظومة السياسية برمتها.

احد اشهر النماذج كانت الصومالية أيان هوشي علي التي اتخذت الهجوم على الاسلام وسيلة للشهرة والوصول في هولندا حتى ثبت عدم صحة اوراق لجوئها فطردت الى الولايات المتحدة الاميركية. ولكن ما حدث في اميركا وبريطانيا خلال السنوات الاخيرة اهم بكثير من أيان هوشي علي. فالرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي يعتبر احد اكثر الرؤساء الأميركان تحدثا بلغة حادة ضد المسلمين والعرب والمهاجرين هو ابن مهاجر بل هو ثالث حالة بعد جون كينيدي وباراك اوباما تخرج عن المنظومة التقليدية الرئاسية التي تقام على العنصر الأبيض الأنجلو ساكسوني البروتستانتي. كذلك الحال مؤخرا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والذي بفعل خطاباته الحادة ضد المسلمين والمهاجرين دفع الكثيرين للبحث عن اصوله ليكتشفوا انه من أصول تركية مسلمة. اذن لماذا كل ذلك العداء والتطرف والذي يفضي لمزيد من التطرّف على المشهد الدولي؟

تثبت تلك الحالة مجددا فشل نبوءات كارل ماركس الذي كان يتحدث عن نجاح ثورة العمال وهم الأكثرية على الأقلية الممثلة باصحاب المصانع الراسماليين وعند وصولهم للسلطة سيتمكنون من اقامة المجتمع الاشتراكي العادل والذي معه ستختفي الدولة والقانون فلا حاجة لوجودها في ظل العدالة المطلقة التي سوف تتحقق على يد العمال الذين ذاقوا العذاب فلن يذيقوه لغيرهم. الان ان تلك النبوءة اثبتت فشلها فكل القادة الدكتاتوريين والمتسلطين اثبتت الدراسات انهم عاشوا طفولة عنيفة وشاذة ومعقدة فكان ذلك دافعهم للسلطة حتى يجعلوا المجتمع باكمله يدفع ثمن عقد النقص لديهم بل كانت اقرب حالة هي صدام حسين ابن قرية «العوجة» الذي عاش طفولة مضطربة كانت دافعه للوصول الى السلطة والتنكيل بالعراقيين ومن ثم انتقل خارج العراق اتجاه ايران والكويت فأسقط المنظومة العربية برمتها. قدوم دكتاتوريات تعيسة للدول العربية عملية مدمرة حيث لا يمكن ايقافها او تحجمها ولكن الحالة الغربية بفعل وجود دولة المؤسسات والتداول السلمي للسلطة فان هناك الأدوات اللازمة لايقافها والحد من خطورتها. يبقى التأكيد على ان ظاهرة أن ابناء المهاجرين يحكمون العالم أضحت دولية تستحق الدراسة وقياس اثرها على استقرار المسرح الدولي.

