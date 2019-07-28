آراء

على المستوى الشخصي عندما تنصح من تحب بالابتعاد عن أصحاب السوء ويختار البطانة الصالحة من أصدقاء يرشدونه الى المسار الصحيح، حيث أثبتت التجارب بأن كل انسان وقع في خطأ كان وراء هذا أشخاص أسهموا في انحراف طريقه حتى وصل الى هذه النتائج.

وعلى مستوى الكيانات المهنية تسهم البطانة في بناء هذا الكيان أو هدمه، فهم الفريق الاستشاري حول القائد، ودورهم مهم بلا شك واختيارهم أهم لما لهم من الأثر في توجيه القائد وتقديم المعلومات له وضبط انفعاله وهم العنصر المساهم في صناعة القرارات، فالمفترض أن يكونوا من أهل الاختصاص والخبرة في مجالات متفرقة تخدم اطار أعمال الكيان، وهم من يملكون القدرة الفنية على تحليل الأمور وتقدير نتائج القرارات وايجاد البدائل وتحديد أبعاد المخاطر وآثارها، وهم من يمتلكون الصبغة المهنية بألوان الصدق والقوة والأمانة والتي تمكنهم من حمل هذه الأمانة.

تلعب هذه البطانة الدور في صنع التكامل في العمل، فعندما نقيم أداء الكيان المهني فاننا يجب أن نقيمه من عدة جوانب، فقد يقيم الكيان حسب الأرقام فيحدد النجاح بالوصول الى المستوى الأعلى من الأهداف الرقمية فقط، وهناك تقييم آخر يراعي الاستراتيجية فقد يصل الكيان الى أهدافه الرقمية لكنه قد يتأثر سلبا على المدى الزمني المتوسط والطويل، وهناك من يراعي بيئة العمل والرضا الوظيفي لما له من أثر على استمرار النجاح، وقد يحقق الكيان كل ما سبق لكنه غير ديناميكي وغير مرن للتغيير والتطوير وعندها من المؤكد بأنه سيفشل عبر الزمن.

نأخذ نفساً عميقاً،،،

كلمات مهمة ذكرناها (أهداف رقمية، استراتيجية، فريق عمل، الرضا الوظيفي، البيئة، المرونة، تغيير وتطوير) كلمات تعتبر مفتاح النجاح لأي كيان، والفريق الاستشاري الناجح هو من يصنع التكامل بين هذه الكلمات.

من المهم بأن نفهم معنى البطانة الصالحة فاليوم اختلط تقديرنا لمن هم أهل للقيام بهذه المهمة، والتاريخ يسطر قصصا لمن أسهموا بشكل ايجابي في الاصلاح والبناء ومنهم من شكلوا الخطر فهدموا الذات أو الأسرة أو الكيان ومنهم من وصل الى مستوى يمكن أن يسهم في هدم وطن وأمة، ولنتعلم ممن سبقونا كيف يجني المسؤول ثمرة اختياره للفريق الاستشاري (البطانة) فمنهم من نضجت بين يديه ثمار النجاح ومنهم من اختار الفريق غير المؤهل أو الفاسد ليجني بسببهم ثمار الفشل والشبهات والفساد والانهيار.

عزيزي المسؤول: كن ذكيا في اختيار الفريق الاستشاري الذي يخدم المصلحة العامة، فريق يُقوم مسارك ويساندك بحق، ولا تجعل اختيارك نابعا من ميولك لوجوه تعرفها أو صديق يجاملك ويقف معك حتى وان كنت على خطأ، وتذكر بأن البطانة الصالحة تعريفها يختلف اختلافا كبيرا عن شلة الأصحاب الأوفياء لك سواء أكانوا صالحين أو شلة أصحاب السوء.

