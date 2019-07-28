آراء

لا أقصد هنا المصطلحات الفقهية في الحلال والحرام، بل المقصود منها الموقف الاجتماعي لتحديد مسار الأحداث السياسية.

حيث إن المجتمع يرى بعض الاحداث السياسية من نظرة المنع والتحريم أو بنظرة التأييد وحلية الموقف، وعادة هذه النظرة لا تكون وفق أطر شرعية إسلامية أو قانونية محلية ودولية، بل تخرج من أهواء وسايكولوجية المجتمع، وقد تكون صحيحة أو خطأ.

ولكن البعض في المجتمع لديه تعارض في المواقف مع ذاته، حيث في حدث ما يصفق ويؤيد لجهة، واذا تكرر نفس الحدث لجهة أخرى يتهم ويحرم ذلك الحدث، وهذا يدل على أن هناك معايير غير ثابتة ومتقلبة تتحكم بها العصبية والاستعلاء.

في الآونة الأخيرة قامت بريطانيا بحجز ناقلة نفط بحرية تابعة لايران، وخرج البعض يصفق للحدث وعاش حالة النشوة، معتبرا هذه الخطوة مباركة لبريطانيا ومتوافقة مع القانون الدولي، وعندما قامت ايران بالفعل ذاته تجاه الناقلات البريطانية في مضيق هرمز وبحر الخليج، قامت تلك المجموعة ذاتها بانكار ونبذ هذا الفعل، لماذا؟

بخلاصة هناك فعل وردة فعل بين الطرفين، بمعيار ثابت، هاجمت بريطانيا ودافعت ايران ثم هاجمت لتوقف بريطانيا عن حدها، بعيدا عن التعصب، هي حرب اثبات القوة العسكرية والتقنية والسياسية، وبشهادة الغرب وبتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة التي وجهها لبريطانيا وأوروبا، أثبتوا أن ايران انتصرت في تحييد التهديدات المتكررة لناقلاتها النفطية، ولكن مازال فينا من يعيش حالة التأجيج والتعصب.

نحن نتمنى أن تعيش كل الدول الاسلامية والعربية بدون تهديد من قبل الغرب، هذا معيار واضح، لا تغيبه العصبية، ومن يعتقد بأن حرب الناقلات في مضيق هرمز والخليج قائمة على كل الدول فهو متوهم، حيث العشرات من الناقلات النفطية تعبر من هذا المضيق متجهة الى العالم، ولم تتعرض لها ايران، وان كل الناقلات التي اوقفتها ايران عليها علم بريطانيا أو وسيطة تعمل للحكومة البريطانية، لنهدأ قليلا ونفكر بدون عصبية، من المستفيد من ازاحة السيطرة البريطانية والأميركية عن الخليج؟، أليست الشعوب والحكومات؟، أم تريدون دائما ذلك الطوق الناعم؟، اننا كشعب اسلامي لديه دين سمح وقرآن كريم وسنة نبوية ألزمتنا بالعيش بكرامة وعزة وعدم الخضوع للظالمين والمستكبرين، ونحن منذ عصور نعيش حالة الهيمنة الأميركية والبريطانية علينا، وعندما يهزمون البعض منا لا يرضى بذلك، كيف؟، إنه أمر مضحك، يدل على سيطرة الذل والتبعية على البعض.

حمى الله الكويت وكل البلاد الاسلامية من شر الفتنة والحرب.

