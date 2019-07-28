آراء

في الولايات المتحدة الأميركية يتكون بصورة متنامية تيار محافظ أصولي يميني متطرف. في السياسة يتبنى كل الشعارات العنصرية المعادية للمسلمين والمهاجرين، وكل الأطروحات الرافضة لوجود دولة الرعاية الاجتماعية.

في الاقتصاد يتبنى التيار الأسس التي تقوم عليها النيوليبرالية الرأسمالية العولمية، وفي مقدمتها الحرية التامة للسوق وعدم تدخل الدولة لتنظيمه والحد من مخاطر مغامراته المؤدية الى نشر مزيد من الفقر ومن تهميش الطبقة الوسطى. وفي الاجتماع معاداة سافرة لكثير من حقوق المرأة، بل وارجاعها الى البيت كتابعة للزوج تحت مسمى العائلة الطبيعية».

وكانت الضحية لكل ذلك المشهد العبثي الديموقراطية الليبرالية التي عرفت بها أميريكا منذ تأسيسها كدولة، خصوصا بعد اقحام هلوسات وخرافات بعض الجماعات الدينية الرجعية في تبرير شعارات ذلك التيار.

قابل ذلك المشهد الأميركي مشهد أوروبي مقلق تمثل في صعود حركات شعبوية غوغائية، منغلقة على ذاتها ومتعصبة ضد الآخر الأجنبي، ومعادية لأوروبا الموحدة، ومتراجعة عن فكرة دولة الرعاية الاجتماعية بخدماتها الانسانية. وفي كثير من أطروحاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية تتماثل مع أطروحات التيار الأميركي المحافظ الجديد.

كمثال صارخ على الاتجاه الذي تسير نحوه أوروبا يكفي أن يستمع الانسان لما قاله سلفيني الايطالي، زعيم الحراك الشعبوي في ايطاليا، بعد نجاحات الحركات اليمينية الأوروبية في انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة. يقول «نجاحاتنا تعني أن أوروبا قد تغيرت، ويضيف وهو يمسك مسبحة ويقبل الصليب». آن الأوان ان نحافظ على جذور أوروبا اليهودية المسيحية». هل هناك شك أن أوروبا الأنوار والعلمانية والحداثة يراد لها أن تنقلب على تاريخها وديموقراطيتها وتعددها الثقافي؟

مايقلق الكثيرين من المفكرين والمثفقين في أميركا وأوروبا هو ظهور دلائل كثيرة على التوجه نحو بناء تحالف يميني محافظ، يدور في فلك النيوليبرالية الرأسمالية ويدافع عن جنونها، فيما بين قوى التيار الأميركي اليميني والقوى الشعبوية اليمينية الأوروبية. ويتحدث البعض عن ملايين الدولارات التي صرفها أغنياء اليمين الأميركي على دعم انتخاب مرشحي الأحزاب الشعبوية الأوروبية وعلى تمويل سخي لمؤتمرات مشتركة كثيره ولتلميع صور زعماء اليمين واسنادهم في الحصول على مراكز قيادية في مختلف المؤسسات السياسية والاقتصادية الأوروبية.

نحن اذن أمام بداية تكون مرعب وخطر لتحالف يضم اليمين المحافظ الرجعي الأميركي وحليفه اليمين الصهيوني العنصري الاستعماري من جهة واليمين الشعبوي الأوروبي من جهة أخرى. والسؤال : هل سيقف الأمر عند هذا الحد، أم أن العالم سيواجه تمددا متناميا لذلك التحالف عبر العالم كله؟ منطق التاريخ وطبائع الاجتماع يقولان بأن الجواب هو «نعم» وشبه مؤكد.

هذا يقود الى سؤال ثان، يتعلق بنا نحن العرب. السؤال: هل سيسعى ذلك التحالف لضم ودعم اليمين المحافظ الرجعي العربي، بكل تجلياته السياسية والدينية والاقتصادية وولاءاته القبلية والعرقية والطائفية، وفي الوقت نفسه لمحاربة كل القوى والتيارات التقدمية التحررية العربية؟وهل سيعيد التاريخ نفسه عندما وقف الغرب الاستعماري، وبالتناغم التام مع حليفته الصهيونية، في خمسينيات القرن الماضى وقف في وجه القوى القومية التقدمية التحررية بكل ثقله وعنفه حتى أنهكها ومزق صفوفها ومكن الرجعية الغربية من تنظيم صفوفها والهيمنة على سائر المجتمعات العربية؟

هذا سؤال مفصلي تحتاج القوى التقدمية التحررية النهضوية العربية أن تطرحه على نفسها الآن وتستعد لمواجهة أهواله في المستقبل القريب علينا أن نستعد لمواجهة عواصف ستهب علينا من بعض أنظمة الحكم الغربية، وفي مقدمتها نظام الحكم الأميركي الجديد، ومن التحالف اليميني الشعبوي الأميركي الأوروبي - الصهيوني، ومن بعض العرب الذين تخلوا عن التزاماتهم القومية العروبية وعن كثير من القيم الديموقراطية العادلة الانسانية... عواصف ستجتاح الوطن العربي كله، ولن توقفها الا قوى تقدمية عربية تاريخية جديدة في شكل تحالف تاريخي كبير مع قوى تقدمية عبر العالم كله.

