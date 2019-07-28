آراء

عندما تذهب إلى مراجعة في أي وزارة من وزارات الدولة الرسمية فإنك ستكون في البداية متفائلا لأنك تتوقع رؤية مبنى جميل. يسر الناظر اليه من الخارج ويكون تحفة من الداخل، ولكنك ستصدم عند وصولك لهذا المبنى عندما تجد أنه عبارة عن مدرسة قديمة تابعة لوزارة التربية واستأجرتها منها وزارة اخرى او يكون شبرة خشبية قديمة تنبعث منها روائح الرطوبة الكريهة، وغالبا ما تكون مكيفات هذه المباني معطلة او ان البعض منها يعمل والاخرى لا تعمل أو أن مياه التكييف تخر من السقف لعطل ما وايضا لا يوجد مواقف للسيارات، واذا دخلت ترى معظم الاجهزة القديمة التي يعمل عليها الموظفون معطلة، إنه لشيء مؤلم وخاصة اذا كنت تقصد هذه الشبرات لعمل معاملة. فأغلب هذه الظواهر والشبرات منتشرة في كل محافظات الدولة منها مبانٍ تم بناؤها قبل السبعينيات او اكثر كما هو موجود خلف مستشفى الصباح حيث توجد ادارات يعمل موظفوها داخلها ومنظرها سيئ جدا وهذه الشبرات لا يمكن ان ترمم امام هذه الطفرة العمرانية التي تقوم بها الدولة وخاصة انها في منطقة صحية مثل منطقة الصباح فالشبرات المنتشرة في الدولة والتي تستغلها الوزارات ليكون دوام موظفيها بهذا المكان الكريه نجدها لمرور الجهراء ومرور العاصمة وادارة التعيينات في خيطان وغيرها مما يحز بالنفس ان ترى هذه المباني والشبرات المتهالكة في دولة مثل دولة الكويت والمؤكد ان المراجع سوف يندم لأنه جاء من مكان بعيد ليرى هذه المباني القديمة ويرى الموظفين والمراجعين مكتظين في مكتب صغير مملوء بالالات المغبرة.

والوزارات التي تستأجر هذه المدارس والشبرات أغلبها وزارات الدولة والتي لها مراجعون بكثرة وحتى المدارس الجديدة والنموذجية اصبحت بها شبرات لاستيعاب اعداد الطلبة والسؤال هو: لماذا لا تبادر هذه الوزارات الى بناء مبان جديدة تكون بمواصفات عالية وعالمية على شكل مجمعات راقية بمكاتب واشكال جميلة لترفع من انتاجية الموظف وتريح المراجع بدلا من المتهالكة التي تدخل لادارة من باب لتخرج من باب آخر لكي تبحث عن ادارة جديدة، فلماذا كل هذا العذاب للمراجع ونحن في اجواء صيفية حارة جدا؟! ولماذا لا تبادر هذه المحافظات الى هدم هذه المباني المتهالكة وبناء مجمعات حكومية بالاتفاق مع وزارات الدولة او ان الوزارة هي من تبدأ بهذه الخطوة بدلا من المدارس والشبرات القديمة المتهالكة.

إن الكويت الحديثة لا يليق بها مثل تلك المباني المتهالكة ومع خطة التنمية المزمعة يجب أن تضع الوزارات على اجندتها التخلص من مثل هذا المباني المسيئة للكويت وأهلها فهل سوف نرى هذه المباني ضمن خطة التنمية القادمة ام سوف يزداد عدد المدارس والشبرات.

