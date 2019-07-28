آراء

الموالاة عكس العداوة فأصل الولاية المحبة والقرب بينما أصل العداوة البغض والبعد، وقد قيل ان الولي سمي وليا من موالاته للطاعات والاخلاص للمطيع. وهناك أنواع للموالاة فهناك الموالاة لأشخاص وهناك موالاة لأحزاب، وهناك موالاة لتنظيمات دينية سياسية وتنظيمات سياسية تجارية وهناك موالاة لحكومات وهناك موالاة لوطن، وكل هذه الموالاة عدا الموالاة للوطن، أساسها مصالح شخصية تنظيمية تعود على أفرادها بالمصالح المعنوية والمادية. والانخراط في تنظيمات سياسية لمصالح شخصية ضيقة، هذا تعريف لأنواع الموالاة عامة عدا الموالاة للوطن فهي أشرف أنواع الموالاة ومتبعو هذه الموالاة انطلقوا من حبهم لوطنهم وعلو شأنه فماذا لدينا نحن في الكويت؟

ان المتتبع للموالاة في الكويت يرى أن معظم أفراد المجتمع موالاتهم لتنظيمات دينية سياسية أو تجارية أو قبلية أو فئوية والقلة ممن ترى أن ولاءهم للوطن وحبه ونصرته وهذه الملاحظة جاءت نتيجة لسبب متعمد استهدف اضعاف مستوى التعليم وانحرافه عن أهدافه لخلق حالة من عدم الانتماء للوطن بل للتنظيمات المختلفة من داخلية وخارجية وهذا جعلنا نسير في هذا النهج المدمر وعدم التفكير في اصلاح التعليم ووضع مبادئ أساسية في المناهج لتعظيم المواطنة وحب الوطن وهو الأساس المطلوب والمرجو.

انها مشكلة عظيمة يجب على النخبة وأصحاب القرار التفكير فيها والبدء في وضع أسس لتعديل مسار التعليم الخطر والضار على المجتمع والذي جعل الموالاة للتنظيمات بدل الموالاة للوطن التي يجب أن تكون الأصل في معظم المجتمعات الناجحة. ان التعليم السليم والمبني على رفع شأن الوطن في المناهج التعليمية وبث روح النشيد الوطني وحث المواطن على دراسة دستور الوطن تعليما وتطبيقا هو الذي يجب أن يتم ولكن ما يحدث حاليا حالة غير طبيعية وغير مريحة لمستقبل الوطن والمواطن، لذا يجب على أصحاب القرار التفكير الجدي في اصلاح مسار التربية والتعليم وتنمية حب الوطن والتغني به وهي من الأمور المهمة لمستقبل أفراد المجتمع وتشريب الموالاة لحب الوطن. حتى يستقيم المجتمع في طريقه الصحيح للمستقبل. انها صرخة نابعة من قلب مواطن يحب هذا الوطن الذي لم يقصر في عطائه لكل مواطنيه فيجب على الكافة العمل لدعم ذلك الطرح لما فيه خير وحب وموالاة لهذا الوطن الطيب. والله المستعان.

