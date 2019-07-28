مال وأعمال

تتجه الهيئة العامة للاستثمار الى اعادة هيكلة استثماراتها في كل من اوروبا، واسيا لتجنب المخاطر واختيار افضل الفرص ضمن خيارات استثمارية واعدة، وذلك في اطار استراتيجيات الهيئة المتواصلة لتنويع محفظتها الاستثمارية واعادة توزيع المخاطر.

علمت النهار ان التوجهات لاعادة الهيكلة تتضمن عدة خيارات منها تخصيص 14 مليار دولار للاستثمار في السوق الألماني ورفع حجم الاستثمارات في اوروبا من 18 مليار دولار الى 22 مليارا، حيث تهدف اعادة هيكلة الاستثمارات الكويتية في اوروبا، وزيادة معدلاتها في السوق الألماني للاستفادة من الفرص الواعدة في القطاع العقاري الذي يشهد معدلات نمو جيدة خلال الفترة الماضية، بالاضافة الى تمتعه بحالة من الاستقرار.

وذكرت ان النسبة الأكبر من الاستثمارات الكويتية تتركز في الولايات المتحدة الأميركية، حيث تستثمر حالياً نحو 370 مليار دولار، وهي موزعة في الأسهم والسندات، خصوصاً سندات الخزانة الأميركية بنسبة 40%، مقابل 25% هي حصص في شركات ومصارف اميركية كبرى، و35% في قطاع العقارات، لاسيما ان الاستثمارات الكويتية في اميركا بمأمن من المخاطر، كونها تتمتع بمقومات الاستثمار الناجح.

وأوضحت المصادر الى ان الاستثمارات السيادية تعد طويلة الأمد لاسيما وأنها تعمل في كبرى الدول والتي تملك اقتصادا مؤثرا عالمياً حيث ينظرلها كوجهات كبيرة لتنمية العائدات ولفت الى ان تخفيف الاستثمارات الحكومية في اميركا ولندن، اصبح ضمن الخطط المستقبلية والاستراتيجيات الاقتصادية معتبراً ان التوزيع الجغرافي للاستثمارات يأتي ضمن اولويات آليات تقليل المخاطر، ما يعني ان تركز اكثر من 50% من استثمارات الهيئة في الولايات المتحدة، يخالف قواعد تقليل المخاطر. وأنه اصبح من الضروري توجّه هيئة الاستثمار الكويتية لدعم التنمية في الكويت، خصوصا في ظل مساعي البلاد للتحول من مجرد دولة منتجة للنفط الى دولة تمتلك اقتصاداً متنوعاً

ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، فان اصول الهيئة تعادل نحو 450% من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد، فيما تبلغ عوائد الصندوق السيادي 9% سنويا، حسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

