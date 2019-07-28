مال وأعمال

كشفت مصادر ذات صلة ان وزارة المالية تتجه الى تعيين 3 وكلاء مساعدين في حركة تدوير بعض المناصب حيث يجري دراسة ملفات بعض المدراء تمهيداً لترقيتهم، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الوزارة في تطوير اداء العمل الفني والاداري من جهة ولمواصلة تحسين بيئة الاعمال المحلية من جانب آخر.

واضافت المصادر ان «المالية» تضم في هيكلها 8 وكلاء مساعدين هم: الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية، الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة، الوكيل المساعد للشؤون الادارية، الوكيل المساعد لشؤون التخزين ونظم الشراء، الوكيل المساعد لشؤون المحاسبه العامة، الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة، الوكيل المساعد للشؤون المالية والضريبية، الوكيل المساعد لقطاع لشؤون املاك الدولة والشؤون القانونية.

