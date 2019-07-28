مال وأعمال

كشفت مصادر مطلعة لـ«النهار» ان اجمالي التزام دول خفض الانتاج من داخل وخارج منظمة الأقطار المصدرة للنفط «أوبك» بلغ 137 % خلال شهر يونيو الماضي.

وأضافت المصادر ان نسبة الالتزام من داخل «أوبك» بلغ 144 %، بينما بلغت النسبة من خارج المنظمة 123 %. في سياق متصل حققت اسعار النفط الكويتي انخفاضا حاداً في سعر برميل النفط خلال يونيو الماضي، مقارنة مع مايو من نفس العام بحدود 7 دولارات للبرميل، بسبب تواضع معدلات النمو وانخفاض الطلب، واستمرار القلق بشأن السياسة التجارية الدولية، ووصل سعر نفط الكويت المصدر خلال شهر يونيو 2019 بلغ 62.58 دولارا، مقارنة مع 70.07 دولارا للبرميل مايو، اي بانخفاض 7.49 دولارا للبرميل، في حين وصل الانتاج النفطي للدولة، خلال شهر يونيو الى 2.690 مليون برميل، مقارنة مع 2.710 مليون برميل، في شهر مايو السابق، اي بانخفاض قدره 20 الف برميل في اليوم.

وكانت منظمة اوبك والدول المنتجة المستقلة «أوبك بلس»، قد توصلت لاتفاق لتمديد فترة خفض مستوى الانتاج بنحو 1.2 مليون برميل، يومياً لغاية تسعة اشهر تنتهي في مارس 2020.

وانخفض سعر برميل النفط الكويتي 34 سنتا في تداولات اول من امس الجمعة ليبلغ 64.51 دولارا مقابل 64.85 دولارا للبرميل في تداولات امس الاول.

وفي الاسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت امس سبعة سنتات ليتحدد سعر التسوية عند 63.46 دولارا للبرميل وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 56.20 دولارا للبرميل بزيادة 18 سنتا.

