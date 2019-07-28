مال وأعمال

أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن طرح ممارسة لاعداد دراسة لتطبيق المعيار الدولي لاعداد التقارير المالية رقم 9 على جميع انشطة الصندوق وانعاكساتها على اللائحة المالية، وذلك مقابل رسم قدره 40 دينارا غير قابلة للرد وآخر موعد لتقديم العطاءات هو 25 اغسطس المقبل.

ووفق اعلان الصندوق فان العطاءات تبقى قائمة ولا يمكن سحبها لمدة 90 يومياً من تاريخ فتح مظاريف العطاءات، كما يجب على الممارس ان يودع مع عطائه تأميناً اولياً لا تقل قيمته عن 20 في المئة من قيمة العطاء، ويكون هذا التأمين صالحاً وساري المفعول لمدة سريان العطاء.

