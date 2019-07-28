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مال وأعمال

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«البترول الوطنية»: 10 شركات لمناقصة «توريدات وإنشاءات»

علي حامد
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الأحد 28 يوليه 2019

كشفت مصادر مطلعة عن طرح شركة البترول الوطنية مناقصة عقد اعمال التوريدات والانشاءات الاحتياطية بناء على كشف حددته الشركة للشركات المؤهلة للمناقصة، والذي تضمن 10 شركات تتضمن شركة الكليب الدولية للتجارة والمير للخدمات الفنية، وشركة دونج ال الصناعية المحدودة، وشركة الصناعات الهندسية وبناء السفن، وشركة الدار للهندسة والانشاءات وشركة ناصر البداح للتجارة العامة والمقاولات، وشركة ناصر الهاجري من السعودية، وشركة المقاولات المحدودة السعودية، والشركة العمانية للخدمات الفنية الخاصة، وشركة المشروعات البترولية المصرية.


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