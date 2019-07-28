مال وأعمال

ارتفع عدد قطارات الشحن بين تشنغتشو، احد مراكز النقل في مقاطعة خنان بوسط الصين، وأوروبا بزيادة 90.5% خلال الأشهر الستة الأولى من 2019 مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقالت جمارك تشنغتشو وفقاً لوكالة «شينخوا» انها عملت على تشغيل 539 قطار شحن بين الصين وأوروبا خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضي.

ونقلت هذه القطارات وفقاً لادارة الجمارك، ما اجماليه 230 الف طن من البضائع بقيمة تبلغ 10.8 مليارات يوان (1.57 مليار دولار اميركي)، بزيادة 57.9 في المئة و11.5 في المئة على الترتيب.

وأطلقت تشنغتشو خدمة قطار جديدة للتجارة الالكترونية العابرة للحدود في فبراير الماضي، حيث نقلت بضائع بقيمة تجاوزت 30 مليون يوان حتى يونيو الفائت.

ومنذ انطلاقها في عام 2011، شهدت خدمة قطارات الشحن بين الصين وأوروبا توسعاً سريعاً، حيث تمثل جزءاً هاماً من مبادرة الحزام والطريق التي اقترحتها الصين.

ووفقاً لاحصاءات رسمية سابقة، فقد بلغ عدد الرحلات من مختلف مناطق الصين في عام 2018 نحو 6000 رحلة، بينما وصل العدد الى 3000 رحلة فقط في عام 2017، وفي اواخر شهر اغسطس الماضي، سجلت القطارات رحلتها رقم 10000 منذ بدء عملياتها في مارس 2011. ووقعت الصين 171 اتفاقية تعاون مع 123 دولة و29 منظمة دولية منذ طرح مبادرة «الحزام والطريق» في عام 2013.

