مال وأعمال

قام بنك الكويت الوطني بتوقيع اتفاقية شراكة مع شركة Careem الرائدة في خدمة حجز السيارات عبر التطبيقات الذكية، ويوفر الوطني من خلال تلك الشراكة طريقة سهلة وآمنة لتحصيل المدفوعات عبر تطبيق Careem الإلكتروني والتي تمكن المستخدمين من الحجز والدفع إلكترونياً بطريقة أكثر سرعة. إنطلاقاً من حرصه الدائم على توفير أفضل وأحدث خدمات وتسهيلات الدفع لعملائه.

وتعقيباً على الشراكة الجديدة قال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الكويت الوطني محمد العثمان «يُسعدنا الإعلان عن التعاون مع شركة Careem والذي يأتي في إطار حرصنا الدائم على توفير أفضل حلول الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت مع مراعاة أعلى معايير الأمان بهدف تشجيع المعاملات غير النقدية وزيادة الاعتماد عليها».

وأكد العثمان أن بنك الكويت الوطني يبقى الخيار الرئيس للشركات العالمية الكبرى للتعاون في تقديم أو تطوير خدماتها في الأسواق التي يعمل بها البنك وخاصة السوق الكويتي وهو ما يؤكد تميز الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها البنك لعملائه إضافة إلى ما يتمتع به الوطني من ميزة تنافسية على المستوى المحلي إلى جانب الانتشار الجغرافي لعملياته الدولية.

وأضاف العثمان « نعد عملاء بنك الكويت الوطني بالمزيد من الشراكات مع شركات كبرى موثوق بها بهدف حصولهم على تجربة مصرفية متميزة تتضمن توفير أسهل وأسرع الحلول والتقنيات لإتمام مدفوعاتهم».

وأشار العثمان إلى أن هذا التعاون سيوفر لعملاء بنك الكويت الوطني ومستخدمي Careem وسيلة سهلة ومريحة للدفع في إطار سعي الوطني إلى تقديم الحلول المصرفية المتكاملة والمتطورة للعملاء والشركات وذلك لتسهيل أعمالهم وحياتهم اليومية. ومن جانبه قال المدير العام لمنطقة الخليج العربي في Careem خالد نسيبة «ستوفر شراكتنا مع بنك الكويت الوطني طريقة تحصيل مدفوعات سهلة وآمنة من خلال البنك، ونحن سعداء بالشراكة مع مؤسسة مصرفية رائدة مثل بنك الكويت الوطني كما نتطلع إلى المزيد من التعاون في المستقبل».

ويسعى بنك الكويت الوطني دائماً إلى توسيع باقة المنتجات والخدمات وتوفير حلول دفع سهلة وآمنة، تتماشى مع جميع احتياجات العملاء ومتطلباتهم المصرفية.

وتعد Careem المنصة التكنولوجية الرائدة على مستوى المنطقة والتي تمارس أعمالها في الكويت منذ العام 2017، ولقد توسعت Careem الرائدة في مجال النقل التشاركي في تقديم خدماتها بالمنطقة في كل من مصر والسعودية حيث تتواجد Careem في 100 مدينة تنتشر في 14 دولة بمنطقة الشرق الأوسط. وقد استحوذت UBER على الشركة في صفقة قياسية بلغت قيمتها 3 مليارات دولار.

