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مال وأعمال

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الإنتاج الروسي سيتماشى مع الاتفاق العالمي


موسكو- أنطاليا (تركيا) (رويترز): قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في تقديرات أولية إن إنتاج النفط الروسي من المتوقع أن يكون بين 556 و557 مليون طن في العام الحالي أي بين 11.17 و11.19 مليون برميل يوميا.
وسيتماشى ذلك مع التزامات موسكو في الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط.
وقال نوفاك للصحافيين أثناء زيارة لتركيا «أمامنا نصف عام آخر ولذلك من الصعب التكهن بالرقم بدقة... سنرى كيف ستتطور الأمور».
وقال نوفاك إن موسكو ملتزمة بالحفاظ على متوسط الإنتاج الشهري من النفط متماشيا مع الاتفاق العالمي لكن المستوى قد يشهد تقلبات خلال الشهر نتيجة عوامل مختلفة.


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