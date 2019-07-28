مال وأعمال

واشنطن - «كونا»: كشفت وزارة التجارة الاميركية عن تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني من العام الحالي ليرتفع بنسبة 2?1 في المئة مقارنة بنسبة 3?1 في المئة في الربع الأول من عام 2019. وذكرت الوزارة في تقرير أن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني «تعكس مساهمات إيجابية من نفقات الاستهلاك الشخصي والإنفاق الحكومي الفيدرالي وإنفاق الولايات والحكومات المحلية». وأضافت أن «تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني يعكس التراجع في الاستثمار في المخزون والصادرات والاستثمارات الثابتة غير السكنية».

