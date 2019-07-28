مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الدولي «KIB» عن إطلاق حملته الترويجية الجديدة لموسم الصيف تحت عنوان «اربح سفرتك حول العالم مع بطاقاتنا الائتمانية وخلها كاش علينا»، وذلك لمكافأة عملائه عند استخدام بطاقاتهم الائتمانية داخل الكويت وخارجها، مانحاً إياهم فرصة الفوز برحلة سفر حول العالم والعديد من الجوائز النقدية، بالإضافة إلى ميزة الاسترداد النقدي لغاية 3 في المئة من قيمة مشترياتهم.

وخلال فترة الحملة التي تستمر حتى 23 سبتمبر المقبل، سيتمكن العملاء من الدخول في 3 سحوبات شهرية والسحب على الجائزة الكبرى. ومن المقرر إجراء السحب الأول يوم 30 يوليو، والثاني يوم 27 أغسطس، والثالث على الجائزة الكبرى يوم 1 أكتوبر، وذلك تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة. ومن جانبه، صرح مدير عام الإدارة المصرفية للأفراد، عثمان توفيقي: «أن «KIB» يواصل التزامه بتقديم خدمات مصرفية غير تقليدية لعملائه، إلى جانب ابتكار العروض الترويجية المميزة التي يمكنهم الاستفادة منها. موضحاً أنه مقابل كل دينار يتم إنفاقه داخل الكويت يحصل العميل على فرصة واحدة لدخول السحب، فيما تتضاعف فرص الفوز إلى 3 فرص مقابل كل دينار يتم إنفاقه خارج الكويت، وذلك عند استخدام بطاقات «KIB» الائتمانية لإتمام أي عملية شراء عن طريق نقاط البيع.

كما أشار توفيقي إلى أن الحملة تقدّم جوائز مميزة مثل فرصة الفوز برحلة حول العالم والاسترداد النقدي لغاية 3 في المئة من قيمة مشترياتهم، بالإضافة إلى أنها ستمنح جوائز نقدية لـ 30 فائزاً، حيث ستكون الجائزة الأولى بقيمة 5,000 دينار لـ 3 فائزين، بينما ستكون الجائزة الثانية 500 دينار لـ 12 فائزاً. أما الجائزة الثالثة، والتي ستتضمن 15 فائزاً فسيحصل كل منهم على 300 دينار. وبالختام سيكون السحب على الجائزة الكبرى لرابح واحد بقيمة 10,000 دينار.

يذكر أن بطاقات «KIB» الائتمانية، المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تمتاز بأنها مقبولة لدى عدة منافذ حول العالم، كما أنها تقدّم لحامليها العديد من المزايا والمكافآت التي تواكب أسلوب حياتهم العصرية، ومنها تأمين السفر المجاني، وخدمات الكونسيرج المحلية والعالمية، وخدمة تأجير السيارات، وحماية المشتريات، وعروض المطاعم، بالإضافة إلى ميزة الدخول إلى قاعات الانتظار في المطارات وغيرها الكثير.

