مال وأعمال

أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك» خدمة تتيح للعميل امكانية اختيار تأجيل موعد سداد أحد الأقساط المستحقة سنويا طوال مده التمويل تحت عنوان KFH-Pass «أجل قسطك حسب احتياجك» وذلك انطلاقا من اهتمام بيتك في طرح الحلول التمويلية المتميزة والخدمات المصرفية المتنوعة التي تخدم مختلف شرائح العملاء وتلبي تطلعاتهم وتناسب احتياجاتهم،

وأشار نائب مدير عام المنتجات للمجموعة في «بيتك» محمد غندور، الى أن البنك صمم هذه الخدمة مراعاة لاحتياجات العميل ونمط المعيشة خلال سنوات التمويل، مبينا أنه بات بامكان العميل الان اختيار شهر بالسنة يتخطى سداده، وذلك أثناء التقديم على معاملة التمويل الشخصي (استهلاكي او اسكاني). وأوضح غندور أن «بيتك» أضاف ميزة جديدة وفريدة من نوعها للعملاء، حيث أنه وبعد استكمال المعاملة وتحديد شهر الراحة من سداد القسط الشهري من خلال خدمة KFH-Pass، يمكن للعميل تغيير موعد الأقساط التي قام بتأجيلها عند التعاقد عبر KFHonline او عبر تطبيق KFH للهواتف الذكية، الأمر الذي يمنح العميل مرونة أكبر في تغيير الشهر الذي يرغب فيه بتأجيل القسط خلال فترة التمويل حسب احتياجاته الشخصية.

ولفت الى أن الهدف من خدمة KFH Pass هو توفير مرونة أكبر للعملاء للتخفيف عنهم خلال الأشهر التي تزيد فيها أعباء مصاريفهم الشهرية الأخرى كأقساط المدارس أو احد أشهر الصيف في موسم السفر وغير ذلك، كما تتوفر الخدمة لمساعدة العملاء لمواجهة التزاماتهم المالية الطارئة الأخرى عند الحاجة من خلال إمكانية تغيير موعد تأجيل الأقساط لاحقا بكل سهولة بدون الحاجة لزيارة الفرع المصرفي.

وقال انه للعميل حرية اختيار أشهر التأجيل المتوقعة عند طلب التمويل على أن لا تزيد إجمالي مدة التمويل عن الحدود القصوى لفترات السداد والمحددة من الجهات الرقابية خلال فترة التمويل الإستهلاكي بحد أقصى 60 شهرا أو خلال فترة التمويل الإسكاني والتي تمتد الى 180 شهرا ، مبينا أن للعملاء حق اختيار الشهر المؤجل سنويا بحد أقصى 5 أشهر للتمويل الإستهلاكي و15 شهرا للتمويل الإسكاني .

كما أشار أن بيتك قد أطلق سابقا خدمات مصرفية وتمويلية الكترونية عديدة مثل KFH Auto وKFH Express وخدمة تقديم طلب التمويل الشخصي تمويل Online وجاءت خدمة KFH Pass لتعزيز مرونة سداد أقساط التمويل لتمكين العملاء من إدارة التزاماتهم المالية الشهرية وفق خطة بيتك الاستراتيجية للتحول الرقمي.

