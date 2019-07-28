مال وأعمال

استقبل محافظ مبارك الكبير اللواء م. محمود بوشهري بديوان عام المحافظة، نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري أماني الورع وذلك في إطار التعاون والشراكة المجتمعية البناءة بين البنك التجاري ومحافظات الكويت، والدعم الذي يقدمه البنك للفعاليات والأنشطة الرياضية والاجتماعية التي تنظمها محافظات الكويت لخدمة قاطنيها وجميع أفراد المجتمع.

وقد جاء هذا اللقاء لبحث ومناقشة الترتيبات التي يقوم بها التجاري لتقديم الدعم والمساندة والرعاية للعديد من الأنشطة الاجتماعية والصحية والرياضية التي تنظمها محافظة مبارك الكبير لخدمة قاطني المحافظة والتي لاقت صدى طيباً لدى العديد من قاطني المحافظة وساهمت في إبراز الدور الاجتماعي والتنموي البارز الذي يضطلع به البنك التجاري الكويتي.

وخلال اللقاء أشاد محافظ مبارك الكبير اللواء م. محمود بوشهري بجهود البنك التجاري في مجال المسئولية الاجتماعية وخدمة المجتمع، مؤكداً أن التعاون بين البنك والمحافظة في دعم الأنشطة والفعاليات المختلفة للمحافظة ينعكس إيجاباً على أفراد المجتمع، منوهاً أن إسهامات البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية من شأنها أن تحقق التنمية المستدامة للمجتمع.

ومن جانبها، أشارت أماني الورع أن الشراكة بين البنك التجاري والعديد من الجهات الرسمية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني تأتي لتأصيل أوجه المسؤولية المجتمعية للبنك، مؤكدة استمرار البنك في دعم كل ما من شأنه أن يعود بالفائدة والنفع على مختلف شرائح المجتمع، ومشيدة بجهود القائمين على إعداد وتنظيم البرامج الاجتماعية التي تغطي الفعاليات المختلفة.

