مال وأعمال

أعلن بنك «برقان» عن تقديم خدمة توصيل العيادي مجاناً لعملاء باقة بريميير المصرفية، وذلك بالتعاون مع شركة «قبله» لخدمات «الكونسيرج»، حيث تتضمن الخدمة توصيل الفئات النقدية التي يرغب العملاء في الحصول عليها إلى المكان الذي يتم تحديده سواء المنزل أو مكان العمل بهدف تجنيبهم عناء الازدحام وزيارة فروع البنك لاستلام العيادي. يمكن الحصول على هذه الخدمة عن طريق الاتصال والحجز على الرقم 22317755 أو عن طريق ارسال بريد إلكتروني عبر: Burganpremier@qiblah.com.kw ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً علماً بأن هذه الخدمة متوفرة من 28 يوليو حتى 7 أغسطس 2019.

صرح ناصر القيسي - رئيس المجموعة المصرفية الشخصية في بنك برقان قائلاً: «انطلاقاً من الابتكار الدائم في كل منتج وخدمة نُقدمها، نحرص دائما على تلبية متطلبات عملائنا الخاصة من خلال مجموعة مختارة من العروض المميزة. كما نعمل على تقديم تجارب راقية وفعالة لعملائنا بتوفير مزايا عملية وحديثة مما يقودنا إلى أن نكون في طليعة مقدمي المنتجات والخدمات في القطاع المصرفي». ويهدف ايضا تعاون بنك برقان مع شركة «قبله» على تقديم مجموعة واسعة من خدمات «الكونسيرج» المتميزة لعملاء باقة بريميير المصرفية التي تلائم احتياجات عملائه اليومية والتى تضم أكثر من 20 خدمة حصرية منها خدمات تنظيم حجوزات السفر والتوصيل من وإلى المطار والمساعدة في استخراج تأشيرات الدخول للدول (الفيزا) وخدمات شراء وتوصيل الهدايا، بالاضافة إلى خدمات التوصيل السريع وخدمات حجز تذاكر المباريات والحفلات وخدمة دفع الرسوم المدرسية للأبناء وتأجير الليموزين للمناسبات وخدمة توفير العمالة المنزلية وخدمة حجوزات المطاعم وغيرها.

وتعد خدمة بريميير كونسيرج واحدة من باقة المزايا والخدمات المتنوعة التي يحرص البنك على ابتكارها وتطويرها لتوفر أعلى معايير التميز لعملاء باقة بريميير المصرفية.

