مال وأعمال

أقام بنك «وربة» سحب السنبلة الاسبوعي الثامن والعشرين في تمام الساعة الحادية عشرة ظهراً من يوم الخميس، هذا وقد تم الإعلان عن الفائزين الخمسة بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.

وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الثامن والعشرين، فقد توج 5 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار كويتي وهم: عبد الرحمن اسماعيل محمد رمضان ، سند فالح سند الفعر، فهد فالح خصيوي العتيبي ، سكينة حسن ناصر الصايغ ، وناهي عرمش سمير الظفيري.

يمثل حساب السنبلة الخيار الأمثل لكل الراغبين بتوفير الأموال وتحقيق عوائد مالية ثابتة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالاضافة الى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام. يستمر البنك بالسحوبات الاسبوعية على خمسة رابحين 1000 دينار لكل منهم ، وتتميز السنبلة في 2019 بالسحوبات الكبرى (Mega Draws) التي تقام كل ربع سنة لتكشف عن خمسة رابحين، ويكون من نصيب الرابح الأول 100 ألف دينار كويتي ، وأربعة رابحين بسيارات Land Cruiser VXR.

