مال وأعمال

واشنطن - «كونا»: أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي انه اقر العملية التي سيتم على اساسها اختيار المدير الجديد للصندوق على ان تنتهي جميع مراحل العملية في الرابع من اكتوبر المقبل. وقال المجلس في بيان ان العملية التي تبناها ستكون مفتوحة وتعتمد على الاستحقاق وتتمتع بالشفافية كما في الدورات السابقة مشيرا الى انه يعلق اهمية على المرشح الناجح الذي يتمتع بمكانة عالمية تؤهله لقيادة الصندوق. وأشار الى انه سيكون بالامكان تسمية المرشحين من جانب حكام الصناديق او المديرين التنفيذيين كما في الممارسات السابقة بهدف التوصل الى قرار بالاجماع.

