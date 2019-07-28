مال وأعمال

فعلت وزارة التجارة والصناعة الكويتية مطلع شهر يوليو الحالي القرار المنظم لصرف دعم المواد الانشائية الموجه الى المواطنين الذين يشيدون منازلهم الجديدة بغية ضمان ايصال الدعم الى مستحقيه ومواجهة اي محاولة لخلق سوق سوداء في مجال مواد البناء.

وبحسب ارقام وزارة «التجارة» فقد بلغ حجم الدعم الذي قدمته الدولة للمواطنين في سلة المواد الانشائية خلال العام الماضي 125 مليون دينار «نحو 412?5 مليون دولار» ما يؤكد ضرورة مراقبة الأسواق للتأكد من وصول الدعم الى مستحقيه.

وفي هذا الصدد التقت «كونا» مسؤولين ومواطنين للتعرف الى آرائهم حول مدى فاعلية الجهود الحكومية في ايصال دعم المواد الانشائية الى مستحقيه من جهة وعدم سوء استخدام المواد المشمولة به في غير الغرض المخصص لها بشكل مباشر -أي بيعها او استبدالها - من جهة اخرى.

وقال رئيس قسم السلع والمواد المدعومة في وزارة «التجارة» صلاح الرشيدي ان الدولة تقدم الدعم للمواطن على المواد الأساسية اللازمة لبناء القسيمة السكنية المخصصة له بما لا يتجاوز 30 الف دينار «نحو 100 الف دولار» بما يغطي احتياجاته مؤكدا الحرص على المتابعة الأسبوعية للأسعار في السوق المحلية.

وأضاف الرشيدي ان القرار الوزاري رقم 232 لسنة 2018 الذي دخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الحالي قضى بزيادة خيارات المواد الانشائية المدعومة امام المواطنين اذ لم تعد مقتصرة على الطابوق الجيري «قوالب البناء» والأصباغ «التكسية الخارجية» فقط.

وأوضح ان من شأن القرار المشار اليه منع ظهور سوق ثانوية للمواد الانشائية المدعومة التي قد تنشأ عن استغناء او بيع المواطن بعضها اما لعدم رغبته في استخدامها في تشييد منزله او للاستعاضة عنها بأنواع اخرى غير مدرجة ضمن القائمة المدعومة وشراء بدائل عنها بقيمتها المالية. وذكر ان «التجارة» حددت اربعة شروط لصرف مواد البناء المدعومة على «قانون الرعاية السكنية» وهي ان يكون صاحب العلاقة قد حصل على قرض من بنك الائتمان الكويتي وأن يكون قد استصدر رخصة بناء من بلدية الكويت فضلا عن تقدمه بصورة عن هويته الشخصية وهوية وكيله والتوكيل الرسمي ان وجد. وبين ان الشروط المشار اليها نصت ايضا على الا يكون صاحب العلاقة قد انتهى من عملية البناء لافتا الى انه في حالة الانتهاء من الأعمال الخرسانية لا يستفيد المواطن من الدعم المقدم على حديد التسليح وفقا لأحكام القرار اذ يتم اثبات ذلك عن طريق المعاينة التي يقوم بها المختصون في بنك الائتمان.

وبحسب القرار الوزاري تشمل سلة المواد الانشائية المدعومة من الدولة الأسلاك الكهربائية والسيراميك والبورسلان والعازل المائي والحراري بقيمة 1500 دينار «نحو 4900 دولار» فضلا عن الأطقم الصحية بقيمة 300 دينار «ألف دولار تقريبا» موجهة حصرا لدعم المنتج المحلي والوطني.

ويتم توزيع دعم مواد البناء بحصول المواطن على 50 طنا من الحديد و100 متر مكعب من الطابوق الأبيض وألفي كيس اسمنت و450 مترا مكعبا من الخرسانة الجاهزة بحد اقصى 8460 دينارا «نحو 27 الف دولار».

كما يتم توزيع الدعم ايضا على شكل 15 الف قطعة طابوق اسمنتي بحد اقصى يبلغ 1920 دينارا «نحو 6?3 آلاف دولار» ومبلغ مقطوع «كاش» قدره خمسة آلاف دينار «نحو 16?5 الف دولار» للتكييف المركزي واختيار بين مادتين للأصباغ «التكسية الخارجية» بقيمة 800 دينار «نحو 2?600 الف دولار» او الطابوق الجيري بحد اقصى 1300 دينار «نحو 4290 دولارا».

من جانبه قال رئيس فريق جودة المشاريع التنموية «فريق شبابي تطوعي» المهندس خالد العتيبي لـ«كونا» ان الخيارات المحددة في المواد الانشائية المدعومة قد تدفع بعض المواطنين الى الاستغناء عنها مقابل بدائل اخرى الأمر الذي يؤدي الى خلق سوق سوداء تعود سلبا على الاقتصاد الوطني. بدوره قال المواطن محمد المطوع الذي يقوم بتشييد منزله الجديد ان تحديد الخيارات في المواد المدعومة يدفع بعض المواطنين الى بيع المواد التي لا يحتاجون اليها لشراء مواد يرغبون فيها. من جهته قال خالد الياسين وهو مواطن مقبل على بناء قسيمة سكنية ان الدعم الحكومي اسهم بشكل كبير في مساعدة المواطن على بناء القسيمة اذ انه يغطي احتياجاته من الطابوق الجيري والأصباغ والتكييف وغيرها مشيدا بدعم الحكومة للمواطن.

