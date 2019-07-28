مال وأعمال

نظم جهاز المنطقة الاقتصادية الشمالية «جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان» ورشة عمل تدريبية رفيعة المستوى حول الجوانب الاقتصادية والقانونية والفنية لميناء مبارك الكبير وذلك بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «ESCWA» التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

وذكر الجهاز في بيان صحافي امس انه حضر الورشة المستشار الاقليمي للنقل واللوجستيك في منظمة الأسكوا «ESCWA» د. يعرب بدر والخبير من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية للشؤون الاوروبية «UNECE» جيفري هاملتون ورئيس ميناء تريستي الايطالي.

وأضاف انه حضر الورشة كذلك خبير خطوط المواصلات العالمية من بنك التنمية الاسلامي «ISDB» الدكتور عمر خير فيما حضر من الكويت جهاز المنطقة الاقتصادية الشمالية والقوة البحرية بوزارة الدفاع ووزارة الاشغال العامة وفريق المخطط الهيكلي الرابع من بلدية الكويت والمستشار العالمي بيركنز آند ويل.

ويعد مشروع ميناء «مبارك الكبير» البحري من اهم وأكبر مشاريع خطة التنمية الكويتية «كويت جديدة 2035» اذ سيسهم المشروع في انفتاح البلاد على العالم تجاريا واقتصاديا ويدعم خطة المواصلات والمنافذ التي ستكون احد العناصر الرئيسة في تحقيق رغبة سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت الى مركز تجاري ومالي عالمي.

