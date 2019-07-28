مال وأعمال

أعلنت شركة كامكو للاستثمار عن قيامها بدور مستشار الاصدار ووكيل الاكتتاب في طرح اسهم زيادة رأس مال شركة مشاريع الكويت «القابضة» «كيبكو».

وتهدف عملية الزيادة في رأس مال شركة كيبكو الى تعزيز هيكل رأس المال الحالي ودعم استراتيجيتها طويلة الأجل لتوسعة اعمالها في قطاعات الخدمات المالية، والاعلام، والتأمين، والصناعة والتربية والتعليم. من جهته، قال الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في شركة كامكو للاستثمار خالد فؤاد، «نفخر بالدور الذي قمنا به كمستشار الاصدار الوحيد ووكيل الاكتتاب لهذه الصفقة الناجحة، فمثل هذه العمليات تعكس التزامنا بوعدنا لعملائنا ودعمهم في تحقيق اهدافهم الاستراتيجية.

