مال وأعمال

أطلقت زين احدث عروضها المميزة لعملاء الدفع المسبق eeZee تحت عنوان Play eeZee، والتي تُتيح لهم فرصة الاستمتاع بلُعبة الكترونية شيّقة على اجهزتهم الذكية مع فرصة ربح واحدة من اربع جوائز فورية قيّمة مجاناً. وبينت الشركة في بيان صحافي انها صمّمت العرض الجديد لعملائها من ذوي الدفع المُسبق eeZee لتُقدّم لهم فرصة الاستمتاع بمجموعة من الجوائز المجانية تزامناً مع موسم الصيف، وذلك لتُلبّي تطلعاتهم واحتياجاتهم وتفتح لهم آفاقا جديدة في استخداماتهم، مبينة انها تأمل ان تُقدّم تجربة رائعة ومميزة لقاعدة عملائها التي تُعتبر الأكبر في الكويت.

وأوضحت «زين» انه وفور اعادة تعبئة الرصيد بقيمة 5 د.ك او اكثر سيستلم العميل رسالة نصية قصيرة SMS تحتوي على رابط ينقله الى لُعبة الكترونية شيّقة على جهازه الذكي «لا تحتاج الى اتصال انترنت»، بحيث تظهر امامه اربع بطاقات تحتوي على اربع جوائز فورية مُختلفة، وما على العميل الا اختيار الجائزة التي يُفضّلها وبدء اللعبة، وبعدها سيتم اخفاء الجوائز وخلط البطاقات بشكل عشوائي، ويجب على العميل تتبّع جائزته المُفضلة بشكل دقيق للحصول عليها، وفي حال اختار العميل البطاقة الصحيحة سيربح جائزته المُفضلة فوراً بشكل مجاني، اما في حال اخطأ الاختيار فسيربح جائزة اخرى مجاناً.

وأضافت الشركة ان الجوائز الفورية التي تُقدّمها اللعبة تتضمّن سعات انترنت، ودقائق محلّية، ودقائق دولية، وصلاحية للرصيد، ورصيد اضافي، مُبينةً انه كل ما على العميل فعله هو اعادة تعبئة الرصيد بقيمة 5 دنانير او اكثر لربح احدى الجوائز مجاناً في المرة الأولى، وكُلما زادت قيمة الرصيد المُعاد تعبئته كلما زادت قيمة الجائزة.

