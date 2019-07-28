مال وأعمال

قال تقرير متخصص ان الكويت حافظت على تصنيفها الائتماني الجيد في التقرير الصادر عن وكالة «ستاندرد آند بورز»، واستمر تصنيفها عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك امر طيب. ذلك التصنيف الجيد نافع لأنه يخفض تكاليف الاقتراض لو لجأت الدولة الى الاقتراض لتغطية نفقاتها وهو امر محظور حتى الآن بسبب عجز الحكومة عن ترشيد نفقاتها ، ولكنه يظل مفيداً ايضاً لدوره في خفض تكاليف الاقتراض لمؤسسات القطاع الخاص لو ارادت اللجوء الى السوق العالمي لتمويلها.

وأضاف التقرير الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية ان المدى الزمني لذلك التصنيف هو نهاية عام 2022، والوكالة حددت شروط رفع التصنيف او خفضه، والقرار في الحالتين يتأثر بتطورات سوق النفط والأحداث الجيوسياسية وهي متغيرات يصعب التأثير فيها، ويرتبط بسياسات اصلاح داخلية تعتقد الوكالة بضعف احتمالات تحققها. والركيزة الأساس في جودة التصنيف الائتماني هو طمأنة المقرض او المتعامل مالياً او تجارياً مع الكويت بأن لديها مدخرات تعادل 400% حجم اقتصادها، وقد تبلغ 430% ذلك الحجم بحلول نهاية عام 2019، وبالتالي لا خوف على المدى القصير من احتمال عجزها عن مواجهة التزاماتها. ونحن نعتقد بأنه تقرير متوازن ومحترف، فهو يخاطب عملاءه وهم المتعاملون ائتمانياً او تجارياً مع الكويت، ويذكر بأن الكويت من الناحية المالية ولفترة تتراوح ما بين سنتين الى ثلاث سنوات، قادرة على الايفاء بالتزاماتها. وعنصر التوازن في التقرير هو، انه يعرض لوضع وأداء البلد الاقتصادي بصورة مختلفة تماماً عن وضعها المالي، والأداء الاقتصادي الضعيف دائم ما لم تحدث له اصلاحات جوهرية، بينما الوضع المالي مؤقت ومرتبط بمتغيرات لا يمكن التأثير في معظمها.

في الجانب الاقتصادي، وكل الأرقام والتعليقات منقولة حرفياً من تقرير الوكالة، يذكر بأن المتوسط الحسابي البسيط للنمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي للسنوات 2013-2019 لم يتعد 0.61%، اي اقل من 1%، او ادنى كثيراً من معدل النمو السكاني. وبسبب النمو الضعيف حقق نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي للسنـوات السبـع المذكـورة نمواً سالباً متصلاً راوح بين -0.5% سنوياً في ادناه و-2.9% في اعلاه.

وذكر التقرير بأن حجم الناتج المحلي الاجمالي الاسمي انخفض من 174 مليار دولار في عام 2013، الى 136 مليار دولار في عام 2019، وأن نصيب الفرد الاسمي منه انخفض من معدل 43.9 الف دولار اميركي في عام 2013، الى معدل 28.8 الف دولار اميركي في عام 2019. والتقرير يذكر بأن اعتماد الكويت على النفط ظل كما هو، فصادرات النفط تحقق 90% من حصيلة الصادرات، و90% من النفقات العامة يمولها ايرادات النفط، اي ان الاصلاح المالي والاقتصادي لازال مجرد سراب. ونحن نود اعادة التذكير بأن هناك خطورة في الخلط ما بين ما هو مالي مؤقت، وسلامة واستدامة الاقتصاد، والخطورة مصدرها يأتي من احتمال قيام بعض المسؤولين بتسويق التقرير على انه شهادة بسلامة الأداء الاقتصادي. ذلك الخلط، قد يعطي فسحة لمزيد من توسع السياسة المالية، ويعطل جهود الاصلاح، ويتسامح من الاستمرار في هدر وفساد استخدامات الموارد المالية، ومعها تقويض فرص الاصلاح الاقتصادي.

