مال وأعمال

ناقش تقرير الشال آخر الاحصاءات الصادرة من الادارة المركزية للاحصاء عن عدد العمالة في الكويت كما في نهاية عام 2018 مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار.. الخ، ان حجمها بلغ نحو 2.104 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية «2.034 مليون عامل في نهاية عام 2017». وعند اضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغة نحو 707 آلاف عامل، يصبح المجموع نحو 2.811 مليون عامل «2.712 مليون عامل في نهاية عام 2017»، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 25.1 % من اجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية عام 2018 «25 % من اجمالي العمالة في نهاية عام 2017».

وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1778 دينارا كويتياً «1769 دينارا في نهاية عام 2017»، وبلغ ذلك المعدل للاناث الكويتيات نحو 1272 دينارا «1265 دينارا في نهاية عام 2017»، بفارق بحدود 39.7 % لصالح اجور الرجال. وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 724 دينارا «710 دنانير في نهاية عام 2017»، وبلغ للاناث غير الكويتيات نحو 664 دينارا «656 دينارا في نهاية عام 2017»، بفارق لصالح الذكور بحدود 8.9 %، اي ان الفارق بين الجنسين اكثر عدالة في حالة غير الكويتيين. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1482 دينارا «1478 دينارا في نهاية عام 2017»، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 695 دينارا «684 دينارا في نهاية عام 2017»، بفارق بين المعدلين بحدود

113.3 % لصالح الكويتيين. وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 40.7 %، اضافة الى نحو 4.4 % من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 15 % لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 21.8 % لحملة الشهادات الثانوية او ما يعادلها، اي ان نحو 81.8 % من موظفي القطاع الحكومي من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه، ورغم ذلك، ظلت انتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، اما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، او بسبب ضعف المستوى التعليمي، او بسبب الانفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، او حتى بسبب انتشار شهاداته المضروبة.

